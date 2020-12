Elektrische 'fietsauto' Twike 5 is er bijna klaar voor

Het Duitse bedrijf Twike lanceert binnenkort na jarenlange ontwikkeling een nieuwe versie van zijn hybride driewieler. De Twike 5 is een combinatie van een elektrische auto en een fiets en haalt snelheden van maximaal 200 kilometer per uur. De productie begint in het voorjaar.

Of je fietsend of met de auto op pad gaat, is een keuze die je bij de Twike niet meer hoeft te maken. Het Duitse bedrijf Twike (een samentrekking van de woorden twin en bike, tweeling en fiets) combineert dat namelijk gewoon. De Twike 5 is eigenlijk een soort fitnessapparaat op wielen. Door te trappen worden de accu’s opgeladen én blijf je fit. Neem je een passagier mee, dan laad je ze nog sneller op, want beide zitplaatsen zijn voorzien van pedalen. Sturen doe je met twee hendels die je naar voren of naar achteren beweegt. De topsnelheid varieert van 120 tot 200 kilometer per uur. Er is de keuze uit drie accupakketten, met een capaciteit van 15, 20, 25 of 30 kWh. Afhankelijk van het gekozen accupakket kun je 150 tot 500 kilometer elektrisch afleggen.

De maximale snelheid die gehaald kan worden, is ook afhankelijk van de grootte van de accu’s. De topsnelheid van 200 km/h wordt pas vrijgegeven nadat er 5.000 kilometer met de Twike is gereden. Tot die tijd moet je het doen met 130 km/h. De begrenzer gaat er pas af wanneer de fabrikant de eigenaar van het voertuig geschikt acht. Er worden 500 Twikes gebouwd. Dat wordt loten voor potentiële kopers, want er zijn tot nu toe al 1.072 bestellingen geplaatst bij de fabrikant. Ondanks de ingebouwde veiligheidskooi is het ongetwijfeld even slikken om met deze 495 kilo wegende creatie de weg op te gaan. Dat de Twike ook in Nederland toegelaten wordt, lijdt echter nauwelijks twijfel. Eerdere Twikes kregen in Nederland een typegoedkeuring en ook daarmee mag je de (snel)weg op. Voor de Twike 5 ben je in Duitsland tussen de € 39.900 en € 49.900 kwijt, afhankelijk van het gekozen accupakket.