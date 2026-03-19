Denktank Ember presenteerde bijna tegelijkertijd een voorzichtigere berekening. Volgens de onderzoekers daar zijn vorig jaar elke dag 1,7 miljoen olievaten uitgespaard, terwijl dat een jaar eerder 1,3 miljoen was. Ember is er bij de berekening van uitgegaan dat plug-in hybrides vaker op benzine rijden dan op de accu.

Er is ook een voordeel voor de portemonnee. Zo heeft Europa, volgens Ember, in 2025 8 miljard dollar aan oliekosten bespaard door het elektrische rijden. Daarbij gaan de onderzoekers uit van een olieprijs van 80 dollar per vat. Voor China scheelde het zelfs 28 miljard dollar.