Elektrische Cupra Tavascan toont bijna ware gezicht

Alweer dik 3,5 jaar geleden presenteerde Cupra de Tavascan Concept en inmiddels heeft de productieversie al geen al te grote verrassingen meer in petto. Hoog tijd voor de onthulling! Die is komende vrijdag, maar eerst krijgen we alvast wat glimpjes van de auto te zien.

Cupra heeft momenteel twee uitsluitend als Cupra leverbare modellen in het aanbod; de Born en de Formentor. Daar komen er spoedig meer bij; de met brandstofmotoren uitgeruste Terramar, de productieversie van de elektrische UrbanRebel concept en de volledig elektrische Tavascan. Die laatste komt als eerste en Cupra noemt dat ook 'de eerste in een lijn', omdat hiermee een tijdperk begint van Cupra's met een nog wat meer 'eigen' ontwerp. Aan de hand van enkele teaserfoto's krijgen we alvast een voorproefje wat dat precies inhoudt.

Wat er doorschemert van de buitenkant, zorgt niet voor grote verrassingen. De Cupra Tavascan gaat immers sterk lijken op de conceptauto, zo verklaart topman Wayne Griffiths, maar dat weten we ook al sinds september vorig jaar. Toen dook AutoWeek patentplaten op van de productie-Tavascan. De Tavascan kijkt nors de wereld in met koplampen die er wat groter uitzien dan die op de conceptauto. Ze zijn voorzien van een opvallende lichtsignatuur. Aan de achterkant prijkt, zoals dat tegenwoordig gebruikelijk is, een over de hele breedte doorlopende ledbalk voor de verlichting. Het betreft een relatief 'dikke' unit, wat dan wel weer wat eigenzinniger is. In het midden is het verlichte Cupra-logo erin geïntegreerd. Nieuw is dat we wat glimpjes van het interieur kunnen opvangen. Daarin gaat Cupra zo te zien lekker los met glimmende accenten. Zo zien we een deurpaneel dat rijkelijk aangekleed is met glimmertjes. Verder zien we een vrij uitgebreid gestileerd deel van het dashboard.

Volgens Griffiths wordt de Tavascan al met al een auto waarbij Cupra enigszins de grenzen opzoekt als het gaat om expressief design. Juist ja. Interessanter is dat de topman aangeeft dat Cupra zijn grenzen letterlijk wil gaan verleggen en dat het onderzoekt of er andere markten zijn aan te boren. Zo flirt hij openlijk met het idee om Cupra in de Verenigde Staten te laten landen. Daar zijn ze in elk geval ook al bekend met de techniek die schuilgaat achter de Tavascan. Hij deelt namelijk zo goed als zeker zijn technische MEB-basis met onder meer de Audi Q4 e-tron en de Volkswagen ID4. Mogelijk gaat het om een verbeterde variant van dat platform. Vrijdag 21 april weten we meer.