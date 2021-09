Elektrische bestelwagen LEVC VN5 in detail

London Electric Vehicle Company (LEVC) kennen we vooral als fabrikant van de TX, de huidige incarnatie van de 'Londense taxi' waar ook in Nederland diverse exemplaren van rondrijden. In 2019 liet LEVC een bestelwagen op basis van die met retrodesign doorspekte TX zien: de VN5. LEVC geeft nu meer details vrij van z'n geëlektrificeerde bedrijfswagen.

De net als de TX in het Engelse Ansty geproduceerde VN5 op technisch vlak natuurlijk gerelateerd aan de TX en dat betekent dat de opzet van de aandrijflijn ons bekend voor komt. De VN5 heeft een 31 kWh accupakket in zijn bodem waar een 150 pk en 250 Nm sterke elektromotor zijn levenslust uit haalt. Je moet er op puur elektrische kracht zo'n 98 WLTP-kilometers ver mee kunnen komen. De LEVC heeft een 91 pk sterke 1,5-liter grote geblazen driecilinder benzinemotor aan boord, afkomstig van de planken van Volvo, die als range extender fungeert. De totale actieradius bedraagt dan ook 489 kilometer. De VN5 heeft in 13,2 seconden een snelheid van 100 km/h op de klok. Het versnellen stopt bij een snelheid van 129 km/h. Een leeg accupakket is aan een 50 kW DC-lader in 30 minuten weer volledig vol te jagen met verse stroom.

De LEVC VN5 heeft een laadvolume van 5,5 kubieke meter en is groot genoeg om er twee pallets in kwijt te kunnen. Het maximaal laadvermogen bedraagt 830 kilo. Aan de linkerzijde heeft de VN5 een schuifdeur, helemaal achteraan vinden we twee achterdeurtjes. Overigens is de VN5 meer dan slechts een TX met dichte achterste zijruitjes. Zo is de wielbasis van de VN5 met 3.39 meter maar liefst een ruime 40 centimeter langer dan die van zijn bekendere taxibroertje. Daarnaast is de VN5 11 centimeter hoger dan die TX.

Leuk detail: dat de VN5 afkomstig is van hetzelfde moederbedrijf als Volvo (Geely), blijkt niet alleen uit de 1.5 driecilinder, maar ook uit de vormgeving van onder meer het stuurwiel, het infotainmentsysteem en de knoppen eronder en de bedieningselementen op de middenconsole. Leuk weetje: het laadpunt bevindt zich onder een klep direct ter rechterzijde van de grille. Onder een vergelijkbare klep aan de linkerkant van de grille houdt de opening van de benzinetank zich schuil.

Gecharmeerd van de VN5? Dan hebben we goed nieuws, LEVC heeft in Nederland al drie verkooppunten (Rotterdam, Lijnden en Ruurlo) waar je de VN5 kunt bestellen. Meer servicepunten volgen binnenkort. Wat de VN5 kost, kunnen we je zeer spoedig laten weten.