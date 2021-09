VIP LEVC Taxi is extreem luxe London Cab

Hoewel je in Londen nog altijd klassieke London Cabs ziet rijden, is het merendeel inmiddels het moderne equivalent van LEVC. Daarin vertoef je als passagier al een stuk beter dan vroeger, maar het kan altijd luxer. Dat bewijst Clive Sutton.

Het Britse Clive Sutton, gespecialiseerd in het omtoveren van auto's tot luxere of sportievere varianten, heeft zich op de London Cab van LEVC gestort. Het doel was betrekkelijk eenvoudig: de retrotaxi veranderen in een vervoersmiddel waarin ook schatrijke passagiers die hun Mercedes-Maybach niet voorhanden hebben zich thuis voelen. Het resultaat is deze VIP LEVC Taxi.

Wie via de suicide door toetreedt tot het interieur, wordt verwelkomd door een overdaad aan prachtige lichte leren bekleding en houten afwerking. Naar wens zijn er vier, drie of twee (extra riante) zetels aanwezig. Wie kiest voor de laatste optie, kan er een koelkastje bij krijgen om bijvoorbeeld peperdure champagne of whisky koel te houden. Ook is er optioneel draadloos internet aanwezig en kun je bijvoorbeeld een Xbox of Playstation erbij laten leveren om tijdens je ritjes nog wat extra vermaak te hebben. Je speelt je spelletjes dan op een 20-inch scherm. Niet heel groot, maar in zo'n kleine ruimte natuurlijk ruim voldoende.

Verder is het mogelijk om de ramen van het passagierscompartiment zodanig te laten blinderen dat niemand je vanbuiten meer kan zien zitten. Ideaal voor beroemdheden, bijvoorbeeld. Al met al moet het de sfeer ademen van een superluxe limousine of zelfs een privéjet. Daar is de prijs op zich ook naar, want de LEVC kost na behandeling van Clive Sutton omgerekend minstens € 121.810. Het getoonde exemplaar gaat zelfs de € 140.000 voorbij.