'Elektrische auto vanaf 2027 goedkoper dan benzineauto'

Elektrische auto's zijn nu gemiddeld in de aanschaf nog duurder dan een vergelijkbare benzineauto, maar het omslagpunt komt eraan. In 2027 is het zover, denken analisten.

Dat elektrische auto's op den duur goedkoper worden dan benzineauto's, heeft vooral te maken met dalende kosten voor de accu's. Dat blijkt een rapport gepubliceerd door BloombergNEF, dat gespecialiseerd is in analyses van elektrische voertuigen. Volgens het rapport liggen de productiekosten voor elektrische gezinsauto’s en SUV’s al in 2026 lager dan die van benzineauto's. Een jaar later is ook de elektrische stadsauto goedkoper dan de benzinevariant. In 2030 liggen de kosten zelfs al 58 procent lager dan in 2020.

Volgens de studie veroorzaken de lagere kosten een sterke stijging van de vraag naar elektrische auto's. Er wordt zelfs voorspeld dat de betaalbaarheid van elektrische auto's ertoe leidt dat in 2035 honderd procent van de verkoop van personenauto’s in Europa elektrisch is. Met de juiste maatregelen, zoals het versterken van de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en strengere CO2-emissiewaarden voor modellen met verbrandingsmotor, zou dat volgens het rapport moeten kunnen.

Groene partijen grijpen het document aan om erop te wijzen dat er voor 2035 een verbod op de verkoop van nieuwe benzine- en dieselauto’s in heel Europa moet komen. Een aantal Europese landen wil al vanaf 2030 een verbod op de verkoop van deze modellen. Op dit moment vindt 81 procent van 15.000 automobilisten in Engeland dat elektrische auto’s momenteel te duur zijn om er vandaag een te kopen. Het rapport van BloombergNEF werd gemaakt in opdracht van Transport & Environment.