Elektrische auto gemiddeld 54 procent duurder dan auto op benzine

De gemiddelde aanschafprijs van een nieuwe elektrische auto in Nederland ligt dit jaar op ongeveer €51.000. Ondertussen legden we in 2022 gemiddeld ruim €33.000 neer voor een auto op benzine. Dat blijkt uit cijfers van RDC. Het relatieve verschil in gemiddelde aanschafprijs tussen benzineauto's en EV's is het grootst in het A- en B-segment. In de hogere segmenten zijn benzinemodellen gemiddeld duurder.

De onlangs verschenen publicatie 'Mobiliteit in Cijfers - Auto 2022-2023' van RAI Vereniging en Bovag geeft ons aanleiding eindeloos te grasduinen in de verkoopstatistieken. Zo ontdekten we dat de gemiddelde aanschafprijs van een elektrische auto dit jaar ruim 50 procent hoger ligt dan die van een benzineauto: €51.171 versus €33.254. Let wel: deze cijfers gaan over de eerste vijf maanden van 2022, maar zullen aardig dicht in de buurt liggen bij de cijfers over heel het jaar.

De gemiddelde prijs die voor een dieselauto werd neergelegd, is zo'n €64.851. Het verschil met de gemiddelde prijs voor een benzineauto wordt deels veroorzaakt door het formaat, maar ook door de bpm. Dieselmotoren zijn anno 2022 vooral weinig populair in de lagere segmenten. Daarnaast bestaat de aanschafprijs voor een diesel nu voor 20 procent uit bpm, terwijl dat bij een benzinemodel gemiddeld 11 procent is.

Verder telden we in 2022 gemiddeld ongeveer €20.353 neer voor een auto op lpg (vooral dankzij Dacia) en €44.434 voor een (plug-in) hybride, waarmee die laatste dichter bij de EV dan bij benzineauto's ligt. Zoomen we verder in op de prijzen per segment van benzineauto's en elektrische auto's, dan valt op dat de relatieve verschillen in het voordeel van de benzineauto het grootst zijn in het A- en B-segment (zie tabel).

Hoe hoger het segment, hoe kleiner het procentuele verschil in gemiddelde aanschafprijs, een gegeven dat op zich keurig aansluit bij de conclusie die LeasePlan onlangs trok. In de hogere segmenten (E en F, met daarin respectievelijk de Audi A6 en Mercedes S-klasse) is de gemiddelde benzineauto duurder dan diesels én EV's. Daar speelt de CO2-uitstoot van de veelal nog beschikbare grotere motoren in die segmenten de categorie parten. Een dikke benzine-S-klasse is (door de bpm) nu eenmaal aanmerkelijk duurder dan een elektrische Mercedes-Benz EQS.

Gemiddelde aanschafprijs in 2022 (t/m mei) per segment (cijfers: RDC)

Segment Gemiddelde prijs benzineauto Gemiddelde prijs EV Verschil in % A €15.988 €27.508 + 72% B €26.918 €36.715 + 36% C €39.186 €48.896 + 25% D €53.287 €63.414 + 19% E €173.747 €126.191 - 27% F €226.272 €140.229 - 38%

Bijtellingsgrens en subsidie

We belichten voornamelijk de verschillen tussen de prijzen van benzineauto's en elektrische, omdat de consument daartussen momenteel het vaakst een keuze maakt. Om elektrisch rijden daarbij aantrekkelijker te maken, zijn er de bekende voordeelregelingen voor zowel particuliere als zakelijke rijders. Die helpen niet of deels voor de gemiddelde EV-koper, blijkt nu. De aanschafsubsidie van €3.350 voor een elektrische auto (waarvoor op is op gold) was afgelopen jaar alleen voor modellen met een aanschafprijs tot €45.000.

Het bijtellingsvoordeel voor EV's was dit jaar 6 procentpunt over de eerste €35.000 (en dus gemiddeld zo'n tweederde) van de aanschafwaarde. In 2023 zijn zowel de aanschafsubsidie als het bijtellingsvoordeel voor EV-rijders minder gunstig dan dit jaar, terwijl de verwachting is dat elektrische auto's in het nieuwe jaar eerder duurder dan goedkoper zijn.