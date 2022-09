'Elektrische auto 50 procent vaker bij botsing betrokken'

De verzekeraar is door zijn cijfers gaan spitten en ziet een opvallende uitschieter onder elektrische auto's. Er komen namelijk 50 procent meer schademeldingen binnen van elektrische auto's die ergens tegenaan zijn gereden dan bij auto's met een brandstofmotor. Kort gezegd komt dit volgens Axa door het gemiddeld hogere vermogen van elektrische auto's. Specifieker noemt Axa het 'onverwacht snel accelereren' de belangrijkste valkuil bij elektrische auto's. Bestuurders geven soms onbedoeld teveel 'gas' en dat vertaalt zich vanwege het direct beschikbare vermogen van elektrische auto's al snel in een behoorlijk hogere snelheid dan waarop men had geanticipeerd.

Axa waarschuwt EV-rijders dan ook voor dit zogenoemde 'overtapping-effect'. Dat is het grootste probleem, want als elektrische auto's worden vergeleken met brandstofauto's met hetzelfde vermogen, ligt het aantal schademeldingen bij EV's nog altijd 30 procent hoger. "Bestuurders van elektrische auto's dienen zich bewust te zijn van onbedoeld snel accelereren. Omgaan met deze onmiddellijke kracht moet worden geleerd. Indien mogelijk moeten bestuurders het acceleratieniveau achter het stuur handmatig verminderen, vooral in de beginperiode na de aankoop, om meer weerstand te krijgen bij het indrukken van het krachtpedaal." Dat laatste moet dan wel mogelijk zijn, maar eerst even rustig wennen is in ieder geval aan te raden.

Zware impact

Mocht het dan toch nog fout gaan, dan is het te hopen dat er geen andere partij met een wat oudere auto betrokken is bij de botsing. Volgens Axa zijn elektrische auto's in dat geval bovengemiddeld gevaarlijk vanwege hun hogere gewicht. Het verschil in gewicht tussen een brandstofauto en een vergelijkbaar grote EV is al snel enkele honderden kilo's. Bij moderne auto's is het hogere gewicht van een EV in het geval van een botsing volgens Axa niet zo snel een probleem. Bij een crashtest tussen een Volkswagen Golf en de pakweg 400 kilo zwaardere Volkswagen e-Golf bleek dat het exterieur van de Golf weliswaar duidelijk veel meer krachten had moeten doorstaan dan die van de elektrische Golf, maar dat de inzittenden van beide auto's vergelijkbaar goed beschermd waren.

Bij een oudere auto is het volgens Axa al snel een ander verhaal. "Bestuurders van een zwaar voertuig hebben over het algemeen een hoger niveau van intrinsieke veiligheid. Juist daarom dienen zij zich bewust te zijn van hun verantwoordelijkheid jegens andere weggebruikers: lichtere voertuigen worden benadeeld bij een ongeval."

Brandgevaar valt mee

Wie denkt dat Axa aan een kruistocht tegen elektrische auto's is begonnen, heeft het mis. De verzekeraar valt namelijk op dat het brandgevaar van EV's niet zo groot is. "Of het nou een benzineauto of elektrische auto is, het brandgevaar ligt laag. Slechts 5 op de 10.000 auto's wordt het slachtoffer van een brand." Wel is het volgens Axa zaak om met een EV voorzichtig te zijn bij hoge drempels of andere zaken die de bodem - en daarmee vaak het accupakket - kunnen beschadigen. De bodembescherming is volgens de verzekeraar bij elektrische auto's vaak nog een te zwak punt.