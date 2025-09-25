De Acura ZDX is een elektrische SUV van Honda’s luxemerk Acura, maar rust op het platform van GM. Of beter 'rustte', want het is al na één jaar over en uit voor deze EV.

Dat er af en toe een auto flopt, is onvermijdelijk. Van tevoren kunnen autofabrikanten nu eenmaal niet alles helemaal zeker weten, en de ene auto is succesvoller dan de andere.

De oplossing kan dan worden gezocht in prijsverlagingen, vroege facelifts en vroegtijdige eindes. Dat een geheel nieuw model al na één jaar wordt geschrapt, zien we echter zelden. Bij de Acura ZDX is dat volgens Automotive News echter wel degelijk het geval.

De in 2023 onthulde en in 2024 op de Amerikaanse markt verschenen Acura ZDX wordt volgens ingewijden nu, na één jaar op de markt en 20.000 verkochte exemplaren, al uit het Acura-gamma geschrapt. Dat heeft niet alleen te maken met de auto zelf, maar ook met het feit dat de landelijke Amerikaanse EV-subsidie door de Trump-regering wordt afgeschaft. Zonder die duizenden dollars korting wordt de elektrische Acura kennelijk volledig kansloos geacht. Dat roept natuurlijk allerlei vragen op over de Honda Prologue, een eveneens met GM ontwikkelde EV van Honda zelf. Volgens Honda mag die auto gewoon blijven, maar een expert laat aan Automotive News weten dat ook de Prologue volgend jaar wordt geschrapt. Dat wachten we dan maar af.

De ZDX is niet het eerste slachtoffer van de geschrapte EV-subsidie in de VS. Nissan besloot de Ariya al vroegtijdig van de Amerikaanse markt te halen, Ram schrapte de geplande elektrische 1500 en Ford besloot toch maar af te zien van een geplande elektrische SUV met drie zitrijen.