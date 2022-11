Onthulling Abarth 500E nabij

Pas vorige week zagen we voor het eerst de ingepakte versie van Abarths versie van de Fiat 500E. Nu weten we dat de onthulling daarvan nabij is: 22 november is het zo ver.

Eerder dit jaar leerden we dat Abarth, net als het bij de 'reguliere' Fiats 500 doet, ook van de Fiat 500E een sportievere versie gaat maken. Die noemen we voor het gemak even de Abarth 500E, al zou het zomaar kunnen dat de daadwerkelijke naam anders is. Het merk met een rijke historie van sportieve kleintjes slingert in aanloop naar de onthulling van de extra snelle 500E voor het eerst een teaser ervan het internet op. Daarop zien we een kek geel kleurtje en een linker voorwiel met daarachter een niet al te grote remschijf. Op de spionageplaten konden we al ontwaren dat de auto ten opzichte van de Fiat-versie een afwijkende bumperpartij en een grotere achterspoiler krijgt.

Op 22 november onthult Abarth de gehele auto. Of dat later is dan aanvankelijk gepland, weten we niet. Abarth-baas Olivier François gaf eerder wel aan dat het ontwikkelen van een extra snelle 500E lastiger bleek dan gedacht, wat mogelijk tot vertraging heeft geleid. De Fiat 500E is aankomende februari immers alweer drie jaar op de markt. We verwachten dat de Abarth 500E later in 2023 op de markt komt. Daarover weten we - vermoedelijk net als over de specificaties van de sportieveling - over net geen twee weken meer.