Eindhovense studenten ontwerpen makkelijk te repareren auto

ARIA

Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven, hogeschool Fontys en roc Summa hebben een nieuwe elektrische auto ontwikkeld. De onderdelen daarvan zijn volgens de ontwerpers gemakkelijk te vervangen, waardoor de auto goedkoper en eenvoudiger te onderhouden zou moeten zijn.

Het prototype van de wagen, de ARIA, is dinsdag onthuld. Hij kan rijden, maar het is nog niet bekend wanneer hij in productie zou moeten gaan. Modulair, noemen de makers de auto. "Met duidelijke handleidingen, gestandaardiseerde onderdelen, een ingebouwde gereedschapskist en een app die je auto uitleest, kun je zelf onderhoud doen", stellen ze. De auto heeft zes kleine accu's in plaats van één grote, zodat ze met de hand kunnen worden verwijderd en geplaatst.

Met het ontwerp van de auto zeggen de Brabantse studenten te willen voorkomen dat een auto die nog in goede staat is, wordt afgedankt om een paar defecte onderdelen.

Eindhovense studenten bouwden in het verleden een auto die op zonne-energie reed. Dat voertuig kwam voort uit de wedstrijden voor zonneauto's in Australië waaraan de TU meedeed. Het bedrijf, Lightyear, stopte begin 2023 met de productie van zijn eerste zonneauto en ging kort daarna failliet. Lightyear maakte een doorstart en richt zich tegenwoordig op het maken van zonnepanelen voor op elektrische voertuigen.

Elektrische Auto

