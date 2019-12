Eerste indruk: Toyota GR Yaris is behoorlijk extreem

De Toyota GR Yaris beleeft begin 2020 zijn publieksdebuut, maar nu is al meer bekend over de nieuwe hot hatch. De vorige sportieve topversie, de GRMN met een 212 pk sterke supercharged 1.8, verbleekt bij dit nieuwe bommetje. Ook de bestaande concurrenten krijgen het nakijken.

De afgelopen maanden werden we al meermaals klaargestoomd voor de nieuwste creatie van Gazoo Racing; de GR Yaris. Nu laat Toyota de auto alvast los op het circuit en daar kon AutoWeek ermee kennismaken. Het betreft nog een homologatiemodel voor het WRC, maar reken maar dat dit een goede voorbode is van een aankomende straatlegale versie. Om te zeggen dat deze Yaris niet teleurstelt, is een understatement. De nieuwe sportieveling haalt uit de hoogtoerige driecilinder 1.6 turbo, die iets verder naar achteren ligt dan normaal, maar liefst dik 250 pk en een koppel van ruim 350 Nm. Daarmee is de GR Yaris serieus snel; 0-100 km/h is in rond de 5 seconden achter de rug.

De krachten gaan niet enkel naar de voorwielen, nee, de GR Yaris heeft vierwielaandrijving! Afhankelijk van je wensen kun je het vermogen verdelen over de voor- en achterwielen. In de normale modus gaat 60 procent naar de voorwielen en 40 naar de achterwielen. De sportstand zorgt voor een 30/70-verdeling, zodat het kontje van de Yaris behoorlijk speels wordt. De Track-modus geeft je een perfecte 50/50-balans. Om het sportieve geheel af te maken, moet je in de GR Yaris nog gewoon je eigen schakelkunsten loslaten op de handbak.

Hoewel Toyota de auto hier en daar nog wat geheimzinnig probeert te houden met het nodige camouflagewerk is helder dat het geheel dik aangekleed is met een flinke bodykit. Niet geheel overbodig, gezien het feit dat ook de spoorbreedte is gegroeid ten opzichte van de reguliere Yaris. Rondom is de driedeurs stevig uitgebouwd en staat hij stevig op zijn gitzwarte 18-inch wielen. Aan de achterzijde omhult een stevige bumper twee flinke uitlaten. Al met al geen overbodig uiterlijk vertoon voor dit bommetje, dat we waarschijnlijk pas ver in 2020 voor het eerst op de Nederlandse wegen kunnen aantreffen. De sportiefste derivaten van concurrenten als de Peugeot 208, Volkswagen Polo en Renault Clio mogen hun borst nat maken.

Benieuwd naar onze uitgebreide eerste indruk van de Toyota GR Yaris? In AutoWeek nummer 2 van 2020 lees je meer!