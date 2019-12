Toyota toont Yaris GR

De nieuwe Toyota Yaris GR is namelijk een driedeurs! De reguliere Yaris, die afgelopen herfst aan de wereld werd gepresenteerd, komt namelijk enkel met vijf deuren op de markt. Drie portieren (of beter gezegd: twee deuren en een grote achterklep) misstaan de Yaris bepaald niet. De Gazoo Racing (GR)-versie is door de autosportdivisie ontwikkeld. De auto is geïnspireerd op de Yaris WRC die de afgelopen paar jaar meedeed aan de World Rally Championship. Deze nieuwe Yaris GR neemt dat stokje over.

Naast het feit dat de Yaris twee zijdeuren inlevert, wordt het koetswerk her en der uiteraard enorm uitgebouwd. Zoals de achterbumper en wielkasten die flink groeien. De achterruitenwisser verdwijnt. Over specificaties houdt Toyota zijn lippen voorlopig nog stijf op elkaar. De laatste testfase, met niemand minder dan Toyota’s president Akio Toyoda achter het stuur, is in ieder geval afgerond.

De auto beleeft zijn publieksdebuut tijdens de Tokyo Auto Show die van 10 tot 12 januari plaats heeft.