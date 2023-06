Één op de vijf verkochte Volvo's is elektrisch

Bijna één op de vijf nieuwe Volvo's die wereldwijd in mei werden geregistreerd had een volledig elektrische aandrijflijn. Dat blijkt uit de cijfers die Volvo over afgelopen maand vrijgeeft.

Afgelopen maand zijn er wereldwijd 60.398 nieuwe Volvo's geregistreerd. Dat waren er maar liefst een dikke 30 procent meer dan het aantal nieuwe Volvo's dat in dezelfde maand vorig jaar op de weg verscheen. Dat klinkt alsof Volvo een absolute recordmaand heeft gedraaid, maar vergeet niet dat mei vorig jaar in de internationale autoverkopen bepaald geen goede maand was voor de auto-industrie. Autofabrikanten hadden vorig jaar rond deze tijd nog behoorlijk last van obstakels en beperkingen in de toeleveringsketen. De registratiecijfers van mei brengen het totaal aantal Volvo's dat in de eerste vijf maanden van dit jaar werd geregistreerd op 275.312 stuks, 14 procent meer dan in diezelfde periode vorig jaar.

Van de ruim 60.000 wereldwijd in mei geregistreerde Volvo's hadden er 40 procent een elektrische of plug-in hybride aandrijflijn. Volledig elektrische Volvo's waren op hun beurt goed voor een aandeel van 18 procent in het totaal. Dat betekent dat bijna één op de vijf in mei geregistreerde nieuwe Volvo's een elektrische XC40 of C40 was. In Europa lag het aandeel volledig elektrische Volvo's hoger. Van de 26.272 auto's die in mei in Europa werden gekentekend, hadden er bijna 30 procent een elektrische aandrijflijn.

De Volvo XC60 was afgelopen maand de auto waarvan het merk er wereldwijd de meeste exemplaren van wist te registreren (18.052 stuks). Op plek twee staat de XC40 (17.596 stuks), gevolgd door de XC90 waarvan in mei ruim 9.000 stuks op kenteken zijn gezet. Ook de nieuwe EX90 is er enkel met een elektrische aandrijflijn, maar de wereldwijde uitlevering van die nieuwe SUV is nog niet op gang gekomen.