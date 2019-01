Dytko Sport maakt 'nieuwe' Mitsubishi Lancer Evolution

Dytko Sport is een Poolse onderneming die niet vies is van het bouwen van rallywagens. Dat doen de heren en dames nu twintig jaar en dat vraagt om een feestje. Het bedrijf grijpt een Mitsubishi Lancer Evo X bij z'n kladden en giet er een eigenwijze saus overheen.

De auto die na ongetwijfeld een heftig aantal uren sleutelen wordt gepresenteerd, draagt de naam Lancer Edition R. Dytko Sport geeft de knalsedan ogenschijnlijk de koplampunits mee van de Eclipse Cross en aan de achterzijde is de reguliere verlichting vervangen door exemplaren die enigszins doen denken aan de verlichting die Jaguar achterop zijn sedans toepaste. Technische specificaties hebben we nog niet, maar die belooft Dytko Sport komend weekeinde uit de doeken te doen.

De laatste Lancer werd in 2007 op de Nederlandse markt gebracht, aanvankelijk alleen als sedan. Kort na de introductie werd de line-up uitgebreid met de Lancer Sportback, een hatchbackversie. De sedan werd in 2011 uit de Nederlandse bestellijsten geknipt en de Sportback hield het nog tot 2016 vol. In diverse landen in Azië is ook de sedan nog tot 2017 geleverd, al werd hij wel op optisch vlak bijgewerkt. De laatste Lancer Evolution, jarenlang dé tegenspeler van auto's als de Subaru Impreza WRX STI, had een 295 pk en 366 Nm sterke geblazen 2.0-viercilinder in de neus. Daarmee schoot de Japanner in krap 5,5 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Of Dytko Sport ook de aandrijflijn heeft aangepakt, zal nog moeten blijken. Wat Mitsubishi zelf op Evo-gebied van plan is, is nog altijd niet helemaal helder. Wel heeft het merk de naam Evolution, als e-Volution, toegepast op een elektrisch aangedreven concept-car.