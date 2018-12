Duitse toeleverancier erkent Dieselgate-schuld

Volkswagen gaat wereldwijd diep door het stof vanwege software die de Duitse fabrikant in auto's met 1.2-, 1.6- en 2.0 TDI-motor (type EA 189) heeft geplaatst om de NOx-emissietests om de tuin te leiden. Later werden er bij diverse benzine- en dieselmotoren onregelmatigheden aangetroffen bij de CO2-uitstoot. In dit dossier verzamelen we alle berichtgeving rondom dit onderwerp.

IAV staat voor Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr en houdt zich onder meer bezig met het onwikkelen van motormanagementsystemen. Het bedrijf is voor 50 procent eigendom van Volkswagen.

Volgens persbureau Reuters is de Duitse onderneming akkoord gegaan met een deal waarbij wordt erkend dat het mede schuldig is aan het gesjoemel met de uitstoot van dieselmotoren. IAV moet daarom een boete betalen van 35 miljoen dollar. Een groot bedrag, maar een schijntje in vergelijking met de vele miljarden die Volkwagen in de VS al kwijt is aan dit akkefietje. Volgens de Amerikaanse Environmental Protection Agency was het IAV die de software ontwikkelde die Volkswagen in staat stelde om de Amerikaanse emissietesten voor het lapje te houden. Een andere toeleverancier die een rol krijgt toebedeeld in het schandaal is Bosch, dat al eerder uitgebreid door de knieën moest.