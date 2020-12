Duitse automarkt bleef gespaard in november

De Duitse automarkt noteerde afgelopen maand een min van 3 procent vergeleken met november 2019. Die daling is een stuk minder heftig dan in het Verenigd Koninkrijk en ons eigen land. De verkoop van elektrische auto's liet daarnaast een dikke plus zien bij onze oosterburen.

Gedurende de afgelopen maand werden er in Duitsland 290.150 nieuwe auto's op kenteken gezet. Bij de Duitse merken is met name de klap die Volkswagen heeft gekregen opvallend: ten opzichte van november 2019 noteerde het merk uit Wolfsburg een daling van 18,4 procent. Haar marktaandeel is met 17,6 procent van alle nieuwe registraties nog wel het grootst. BMW laat een bescheiden min van 1,4 procent in het aantal nieuwe registraties zien, terwijl Audi en Mercedes het met plussen van respectievelijk 3,1 en 0,5 procent relatief goed hebben gedaan. Tesla liet zelfs een stijging van 500 procent zien, maar het absolute aantal verkochte auto's blijft met 1.680 stuks relatief laag. Bij de niet-Duitse merken deden Fiat (+42,7 procent), Toyota (+33,1 procent), Renault (+29,2 procent) en Citroën (+28,6 procent) het opvallend goed. Grote dalers zijn Ssangyong (-48 procent), Jaguar (-34,8 procent), Mitsubishi (-27 procent), Alfa Romeo (-21,9 procent) en Seat (-21,6 procent).

Ook in Duitsland lijkt de focus van de consument langzaam maar zeker te verschuiven naar EV's en plug-in hybrides. In november 2020 werden er ten opzichte van dezelfde maand in 2019 maar liefst 522,8 procent méér EV's verkocht, het uiteindelijke aantal bedroeg 28.965 exemplaren. Nog altijd blijft het aantal EV's in Duitsland achter bij de plug-in hybrides en hybrides, waarvan er respectievelijk 30.621 en 71.904 auto's op kenteken werden gezet. Desalniettemin betekent dit dat van de ruim 290.000 verkochte auto's in Duitsland in totaal 131.490 exemplaren een vorm van elektrische aandrijving hebben. Als gevolg hiervan is het marktaandeel van benzineauto's gedaald tot 40,4 procent, diesel blijft steken op 24,3 procent.

Met een totale daling van drie procent in het aantal nieuwe kentekenregistraties is de Duitse automarkt in november aanmerkelijk minder hard geraakt dan de Nederlandse en Britse markten. In het Verenigd Koninkrijk bedroeg de daling afgelopen maand dankzij de jongste lockdown maar liefst 27,4 procent, in Nederland werden er ten opzichte van november vorig jaar 14,3 procent minder nieuwe auto's op kenteken gezet.