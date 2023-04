DS schetst Citroën DS van de toekomst

Tal van iconische auto's zijn al in retrovorm teruggekeerd, maar de Citroën DS is een uitzondering. Natuurlijk ziet het merk DS graag dat al hun auto's als erfgoed van de Citroën DS gezien worden, alleen is dat toch net even wat anders dan een werkelijke retro-DS. Nu schetsen de Fransen voor het eerst toch echt een eigentijdse reïncarnatie van de Citroën DS. Dat is van zichzelf al bijzonder en daarbij zitten er ook nog eens vleugels aan de auto.

Het gaat volgens DS namelijk om een eerbetoon aan de DS uit film Fantômas se Déchaîne uit 1965. Vanaf vandaag is er in het Musée National de l’Automobile in Mulhouse een expositie te zien met alle auto's uit die film en de vliegende DS was toch wel de meest iconische daarvan. Geoffrey Rossillon, die deel uitmaakt van het designteam van DS, heeft daarom deze moderne interpretatie van die vliegende DS op papier gezet.

DS verklaart verder niet zoveel over de schets, maar de interesse is gewekt. In tegenstelling tot de originele vliegende DS heeft deze namelijk gewoon wielen en wellicht is dat al een hint dat er meer van verwacht mag worden. Opvallend: het lijkt om een coupé-achtige te gaan, terwijl de DS natuurlijk een sedan was. Nu is de grote vraag of we hier nog meer van gaan zien, of dat het bij een eenmalige vingeroefening blijft. Wie weet tovert DS rond de 70e verjaardag van de DS (in 2025) toch echt een op deze schets geïnspireerde elektrische reïncarnatie van de DS uit de hoge hoed, maar dan zijn we wel echt hardop aan het speculeren.