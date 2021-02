DS, Alfa Romeo en Lancia gaan samenwerken

Stellantis hanteert namelijk in officiële verklaringen graag het woord 'synergie' en dat betekent uiteraard dat er samengewerkt gaat worden. Dat geldt ook voor de merken die voortaan samen onder het kopje 'premium' zijn geschaard. Bij PSA gold die categorisering al voor DS, maar nu vindt het in Alfa Romeo en Lancia twee Italiaanse premiumbroers. Onder leiding van de kersverse Alfa Romeo-CEO Jean-Philippe Imparato moeten de merken samen optrekken om ieder een stevige punt van de premiumtaart te pakken.

Wat dat concreet betekent, wordt duidelijker dankzij DS-producttopvrouw Marion David. Die deed er tijdens de onthulling van de DS 4 (foto) een uitspraak over: "We werken met onze Italiaanse collega's aan specifieke premiummodellen, aandrijflijnen en 'kenmerken' die de premiummerken moeten onderscheiden van de mainstream merken", citeert Automotive News. Je kunt wel stellen dat dat voor Alfa Romeo en vooral voor Lancia erg goed nieuws is. Beide merken, met Lancia voorop, hebben al lange tijd geen nieuwe modellen geïntroduceerd.

Van Alfa Romeo is inmiddels al wel bekend dat het in ieder geval met een compacte SUV komt (de 'Brennero') op de CMP-basis van Groupe PSA. De eerste vrucht van deze samenwerking. Daarnaast werkt het aan de Tonale (foto 2), al is dat nog een auto waaraan men onder FCA al werkte. Wat er voor Lancia in de pijplijn zit, is nog onduidelijk. Het ligt echter in de lijn der verwachting dat ook Lancia met een compact hoogpotig model op die CMP-basis komt. Dat zou voor Lancia het eerste nieuwe model in zeer lange tijd zijn. Tegenwoordig verkoopt het enkel de Ypsilon nog in thuisland Italië. Overigens is er toevallig ook vandaag wel weer eens concreet productnieuws voor Lancia; de Ypsilon is namelijk weer eens gefacelift!