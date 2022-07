DS 7: altijd plug-in hybride SUV vanaf €53.440

In juni legde DS zijn grootste SUV op de snijtafel. De DS 7 Crossback klom er als DS 7 van af, al was het Crossback-deel van zijn naam niet het enige dat de SUV verloor. Zo zet DS een dikke rode streep door de conventionele PureTech benzine- en BlueHDi-dieselversies. De met een vernieuwde voor- en achterkant bedeelde DS 7 is er namelijk alleen nog met plug-in hybride E-Tense aandrijflijnen. Twee daarvan kenden we al, maar eentje is voor de DS 7 helemaal nieuw.

DS 7 E-Tense 225

De vanafprijs van de DS 7 is vastgesteld op €53.440. Voor dat bedrag drukt DS je de sleutels in handen van de 7 E-Tense 225, de enige plug-in hybride aandrijflijn met voorwielaandrijving die DS naar de SUV brengt. De vanafprijs geldt voor de Bastille+-uitvoering. DS levert hem ook als Rivoli, Opera, Performance Line en Performance Line Plus. Net als bij elke andere plug-in hybride aandrijflijn waarmee je de DS 7 kunt krijgen is de verbrandingsmotor een 1.6 viercilinder turbomotor die in het geval van de E-Tense 225 goed is voor 180 pk. Samen met een 110 pk sterke elektromotor is deze aandrijflijn goed voor 225 pk en 360 Nm.

Het accupakket is in elke E-Tense-motorversie 14,2 kWh groot. De DS 7 E-Tense 225 wringt er tot 65 elektrische kilometers uit. De bekende sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h duurt in de DS 7 E-Tense 225 8,9 seconden. Z'n topsnelheid: 225 km/h, al moet je in elektromodus genoegen nemen met een top van 135 km/h. Schakelen gaat in alle 7's met een achtraps automaat.

DS 7 E-Tense 300 4x4

Een stap boven de E-Tense 225 staat de DS 7 E-Tense 300 4x4. In deze vierwielaangedreven plug-in hybride variant is de verbrandingsmotor 200 pk sterk. Samen met twee 81 pk en 83 pk sterke elektromotoren levert de DS 7 E-Tense 300 4x4 een systeemvermogen op van 300 pk en 520 Nm. In 5,9 seconden schiet je ermee naar de 100 km/h en daarmee is hij fors rapper dan de E-Tense 225. De topsnelheid bedraagt 235 km/h en met een volgeladen accu kom je tot 63 kilometer ver. De DS 7 E-Tense 300 4x4 is in dezelfde uitvoeringen te krijgen als de minder potente plug-in hybride versie en kost als Bastille+ minimaal €58.440.

DS 7 E-Tense 360 4x4

De enige écht nieuwe aandrijflijn voor de DS 7 is ook direct de krachtigste. De DS 7 E-Tense 360 4x4 heeft dezelfde 200 pk sterke 1.6 en 81 pk en 83 pk sterke elektromotoren als de E-Tense 300 4x4, al bedraagt het systeemvermogen van deze topversie 360 pk en 520 Nm. Het zal je niet verbazen dat de DS 7 met deze aandrijflijn ook het snelst is. De sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h duurt slechts 5,6 tellen. De topsnelheid is gelijk aan die van de DS 7 met 300 pk sterke E-Tense-aandrijflijn. Wel kun je er puur op elektrokracht - marginaal - harder mee rijden: 140 km/h. De elektrrische actieradius bedraagt 57 kilometer. De DS 7 E-Tense 360 4x4 is leverbaar als Rivoli, Opera, La Première en als Performance Line+ en kost minimaal €68.340.

Prijzen DS 7

Motorversie Vermogen Aandrijving Uitvoering Prijs E-Tense 225 225 pk, 360 Nm Voor Bastille+ € 53.440 E-Tense 225 225 pk, 360 Nm Voor Rivoli € 57.740 E-Tense 225 225 pk, 360 Nm Voor Opéra € 63.240 E-Tense 225 225 pk, 360 Nm Voor Performance Line € 54.440 E-Tense 225 225 pk, 360 Nm Voor Performance Line+ € 57.440 E-Tense 300 4x4 300 pk, 520 Nm Voor en achter Bastille+ € 58.440 E-Tense 300 4x4 300 pk, 520 Nm Voor en achter Rivoli € 62.740 E-Tense 300 4x4 300 pk, 520 Nm Voor en achter Opéra € 68.240 E-Tense 300 4x4 300 pk, 520 Nm Voor en achter Performance Line € 59.440 E-Tense 300 4x4 300 pk, 520 Nm Voor en achter Performance Line+ € 62.440 E-Tense 360 4x4 360 pk, 520 Nm Voor en achter Rivoli € 68.340 E-Tense 360 4x4 360 pk, 520 Nm Voor en achter Opéra € 73.840 E-Tense 360 4x4 360 pk, 520 Nm Voor en achter La Première € 76.940 E-Tense 360 4x4 360 pk, 520 Nm Voor en achter Performance Line+ € 68.040

De DS 7 - waarover je hier meer leest - staat vanaf oktober bij de dealers.