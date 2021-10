A12 weer open: wereld van verschil

De A12 is weer helemaal open voor verkeer. Het sinds maandagavond 27 september afgesloten deel is donderdagochtend om 5 uur weer vrijgegeven. Dat had onmiddellijk een flink effect op de drukte op de weg.

Het was een wegafsluiting zoals we die niet vaak meemaken: maar liefst negen dagen ging de A12 tussen Oudenrijn en Nieuwerbrug geheel dicht voor onderhoud. Eén van de meest essentiële verkeersaders van Nederland afgesloten en dat net na het versoepelde thuiswerkadvies en aan het begin van traditioneel één van de drukste maanden op de weg. Het was een blauwdruk voor verkeersellende.

Dat bleek wel vorige week en vooral deze week, want het was de hele eerste helft van de week vooral erg druk in en rond de Randstad. De afsluiting van de A12 werd als belangrijke oorzaak gezien, al speelde vooral woensdag slecht weer ook mee bij de drukste ochtendspits van het jaar. Het weer is nu beter en de A12 is dus ook weer helemaal open en dat maakt direct een groot verschil. Wellicht valt het dan toch nog mee met de 'terugkeer van het filespook'. Volgens de ANWB stond er vorige week donderdagochtend op het hoogtepunt 469 km file, deze ochtend was dat 391 km.

Jorn de Vries van Flitsmeister ziet de heropening van de A12 als voornaamste reden dat er nu veel minder files staan: "Uit onze data blijkt dat de ochtendspits een stuk rustiger is dan gisteren. Het hoogtepunt van 1.154 minuten vertraging was bereikt rond 08.30 uur. Gisterochtend rond het hetzelfde tijdstip was dat 45% meer (2.093 minuten vertraging). Normaliter is de donderdagochtend drukker dan de woensdagochtend. Het heropenen van de A12 leidt ertoe dat het verkeer weer normaal kan doorstromen. In onze data zagen we dat de werkzaamheden van de afgelopen week een grote bottleneck was voor het verkeer."