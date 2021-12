Het Amerikaanse Alpha Motors heeft nog nooit daadwerkelijk een auto gebouwd, maar slingert wel het ene na het andere visioen van een nieuw elektrisch model de wereld in. Vandaag breidt het merk zijn vooralsnog puur in digitale vorm bestaande portfolio uit met elektrische stationwagon. We maken kennis met de Alpha Saga Estate.

Elektrische auto's zijn er in diverse verschijningsvormen, al is het gros van de EV's momenteel een hatchback, cross-over of SUV. MG heeft met de in 2022 in Nederland te introduceren 5 Electric straks als enige autofabrikant een elektrische stationwagon in het aanbod. Op deze afbeeldingen zie je een elektrische stationwagon die daar helemaal niets aan zal veranderen.

De elektrische stationwagon die nu op het podium staat, is namelijk een zoveelste digitale creatie van het Amerikaanse Alpha Motor Corporation, een bedrijf dat niet bepaald bekend staat om het in rap tempo in productie nemen van zijn auto's. Sterker nog, het bedrijf heeft ondanks dat het in ongeveer een jaar tijd negen (!) modellen introduceerde nog geen enkele auto daadwerkelijk geproduceerd. Toch is de Saga Estate die Alpha Motor Corporation vandaag presenteert een leuke om bij weg te dromen. Dat geldt overigens ook voor eerder getoonde modellen als de Ace, Wolf en dienstallozederivaten.

Net als de andere creaties van Alpha Motor Corporation is de Saga Estate een elektrisch model dat een lekker retrofuturistisch jasje draagt. De stationversie van de in november dit jaar gepresenteerde Saga heeft puur op papier een 85 kWh accupakket in zijn bodem waar de auto zo'n 420 kilometer ver zou moeten kunnen komen. In 6,3 seconden zou de 4,85 meter lange en ruim 2 ton wegende stationwagon naar een snelheid van 100 km/h moeten kunnen sprinten. De bagageruimte heeft - opnieuw puur theoretisch - een inhoud van ruim 990 liter. Dat is best een boel, zelfs de huidige Mercedes-Benz E-klasse Estate schopt zonder neergeklapte achterbank tot 640 liter. Ook aan wie graag een Outback- of All Terrain-achtige elektrische variant ambieert, heeft Alpha Motors overigens gedacht. Volgens Alpha Motor Corporation heeft de Saga Estate een stalen frame waar aluminium plaatwerkdelen aan zijn bevestigd.

Gaat deze Saga Estate dan wel in productie? Wie zal het zeggen. Alpha Motor is een private onderneming zonder grote investeerders. Een productiefaciliteit heeft het bedrijf nog niet, al zegt het merk wel de ambitie te hebben zijn producten wereldwijd aan de man te willen brengen. Alpha Motor Corporation wil zich daarnaast ook op accessoires storten. Het bedrijf wil onder meer zaken als surfplanken en kajaks gaan aanbieden. Alpha Motor Corporation kan ons nog geen indicatie geven van wanneer het zijn eerste modellen gaat leveren. Zeg nooit nooit.