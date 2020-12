Alpha Ace Coupé is elektrisch én retro

Alpha Motor Corporation is nog niet bepaald een bekende naam in autoland. De Amerikaanse start-up heeft met de Icon (foto 12) een modulaire EV in de ontwikkelingskamers staan die zowel een SUV, pick-up als bedrijfswagen belooft te kunnen zijn. De hagelnieuwe Ace Coupé die Alpha presenteert, is een stuk concreter. De digitaal gepresenteerde Ace Coupé is net als de Icon helemaal elektrisch en maakt dan ook van diens modulaire platform gebruik. Uitgebreide technische specificaties geeft Alpha nog niet vrij, maar de grote attractie van de Ace Coupé is natuurlijk z'n uiterlijk.

De Ace Coupé is een 4,18 meter lange elektrische coupé die met zijn markante vormgeving duidelijk een hommage brengt aan klassieke coupeetjes van weleer. Hoewel de lengte van de elektrische nieuwkomer overeenkomt met die van bijvoorbeeld een huidige Alpine A110, is de Ace Coupé met z'n wagenhoogte van 1,45 meter zo'n twintig centimeter hoger dan die Franse charmeur. De Blue Seraph-kleurige Ace Coupé op de foto's heeft een interieur dat met zijn minimalistische maar toch enigszins klassieke design aansluit op de stijl van de buitenkant. De Ace Coupé biedt plaats aan twee inzittenden en heeft zo'n 400 liter aan bagageruimte.

Hoewel Alpha Motor Corporation het in de bodem verwerkte accupakket niet belicht, zegt de start-up wel dat de elektrische actieradius van de Ace Coupé op zo'n 400 kilometer moet liggen. Een sprintje vanuit stilstand naar een snelheid van 97 km/h (60 mph) zou in zo'n 6 seconden achter de rug zijn. Het wagengewicht is met zo'n 1.630 kilo uiteraard niet mals, maar voor een EV niet ongekend. Alpha zegt over enkele maanden meer varianten van de Ace Coupé vrij te geven. Het is nog niet bekend wanneer de auto daadwerkelijk gebouwd moet gaan worden en met welk bedrag je over de brug moet komen. Alpha Motor zegt in 2023 zijn eerste auto te willen leveren, al lijkt dat om de reeds genoemde Icon te gaan.