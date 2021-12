Alpha Super Saga: gespierd visioen

Een nieuwe week, een nieuwe creatie van Alpha Motor Corporation. Het Amerikaanse bedrijf slingert fanatiek digitale versies van nog niet gebouwde modellen de wereld in en voegt nu een zoveelste auto aan zijn denkbeeldige portfolio toe. We maken kennis met de Super Saga.

Om de haverklap stelt Alpha Motor Corporation een nieuw model voor. We kennen de Ace Coupé, de Jax, de Wolf, Wolf Plus en Superwolf en sinds kort ook de Saga. Die line-up van nog nooit gebouwde auto's wordt aangevuld met een variant van zijn jongste fictieve model. Na de Saga droomt Alpha Motor Corporation door met de Super Saga.

Nog voordat de Alpha-kroniek tastbaar resultaat heeft opgeleverd is de Super Saga zoals zijn naam al aangeeft de overtreffende trap van de Saga. De sportiever uitgedoste Super Saga heeft onder meer uitgeklopte wielkasten en een behoorlijk opzichtige achterspoiler. De Super Saga is zo'n 6 centimeter breder dan het origineel. Waar de Saga zowel met achter- als met vierwielaandrijving valt te reserveren, is de Super Saga alleen met vierwielaandrijving aan te vinken. De Super Saga moet in 4,6 seconden een snelheid van 97 km/h (60 mph) kunnen halen en legt een ruime 1.900 kilo in de schaal. De actieradius zou op 'meer dan 480 kilometer' liggen. De verschillen met de reguliere Saga zijn daarmee niet eens zo klein, ook niet wat uiterlijk en uitvoering betreft. Zo had die virtuele sedan al zaken als een vrij uitbundige diffuser en treklussen in plaats van daadwerkelijke handgrepen aan de binnenkant van de portieren.

Moet Alpha ophouden met dromen en zijn digitale modellen daadwerkelijk eens gaan bouwen? Of kunnen de auto's wat jou betreft het beste alleen in virtuele vorm bestaan? Laat het ons weten in de reacties.