Kabinet: Subsidieloket nieuwe elektrische auto tijdelijk dicht

Begin maart kondigde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan dat het met een aankoopsubsidie zou komen voor particulieren die een nieuwe elektrische auto willen aanschaffen. Het ging om een bedrag van €4.000, terwijl voor de aankoop van tweedehands EV's een aanschafsubsidie van €2.000 in het leven werd geroepen. Begin juli werd bekend dat de subsdiepot, die met €10 miljoen was gevuld, al helemaal leeg was. Aanvragen die buiten de boot vallen, zouden worden doorgeschoven naar 2021. Aan die doorschuifregeling komt volgens het kabinet 'zo spoedig mogelijk' een eind, tot grote onsteltenis van RAI Vereniging en Bovag.

Het zogenoemde subsidieloket zou op 1 januari weer open gaan. Alle subsidieverzoeken die al zijn ingediend voor uitbetaling in januari volgend jaar, zouden nog wel worden afgehandeld. Bovag-voorzitter Han ten Broeke zegt in een verklaring geen begrip voor het besluit te hebben, onder meer omdat er volgend jaar een fors aantal belangrijke elektrische modellen op de markt komt. “We weten dat het EV-potje voor 2021 eind dit jaar al leeg is. Dus voor 2021 is er geen EV-subsidie beschikbaar", aldus Ten Broeke. "En dat terwijl 2021 het jaar van de doorbraak van de EV voor de particulier zou moeten worden. Dit jojo-beleid is funest voor het consumentenvertrouwen en voor het vertrouwen in de overheid in het algemeen.”

RAI Vereniging en Bovag

Ook Steven van Eijck, voorzitter van RAI Vereniging, zegt het besluit af te keuren. Onder meer omdat het beleid marktverstoring in de hand zou werken. "Deze subsidiebingo leidt tot ernstige marktverstoring en demotiveert bovendien om een elektrische auto aan te schaffen doordat gemaakte afspraken wederom niet worden nagekomen." Volgens de organisaties worden straks het hele jaar voorcontracten opgesteld die met ingang van 1 januari van het daaropvolgende jaar in één keer ingediend worden. "Bovendien komen hierdoor mogelijk minder elektrische auto’s voor de Nederlandse markt beschikbaar, juist in een tijd dat het aanbod 'betaalbare' elektrische modellen toeneemt. Alweer zijn automobilisten en ondernemers de dupe van een onvoorspelbaar autobeleid. Dit staat haaks op de ambities om het groenste kabinet ooit te worden.”

RAI Vereniging en Bovag roepen de Tweede Kamer op om het beleid aan te passen. Zo zijn de belangenorganisaties van mening dat de financiële ruimte die er is, beter benut kan worden. Zo zouden budgetten anders ingezet kunnen worden. De organisaties vrezen dat subsidiegelden die dit jaar niet worden gebruikt voor bijvoorbeeld de tweedehands EV-markt en die van nieuwe bestelbussen, terugvloeit naar de algemene middelen. Ook zijn RAI Vereniging en Bovag van mening dat er dit jaar meer EV's in aanmerking kunnen komen voor een subsidieregeling door de €4.000 subsidie voor bijvoorbeeld een private leaseauto te spreiden over de looptijd van het contractin plaats van om het gehele bedrag te boeken op de subsidiepot waarin de aanvraag is gedaan.