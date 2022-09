Doorontwikkeld Dakar-kanon: Audi RS Q e-tron E2

Audi gaat nog even door met het onthullen van oranje-grijze raceauto's voor disciplines waarin het merk nieuw is . Al komen de Duitsers vandaag met iets heel anders dan een Formule 1-concept. Dit is de RS Q e-tron E2, waarmee Audi een tweede gooi doet naar een Dakar-overwinning in de klasse voor elektrische auto's. Ondanks ogenschijnlijk sterke gelijkenissen met zijn voorganger , is hij vanbuiten geheel nieuw. Het resultaat is een lichtere en aerodynamisch efficiëntere wildebras voor in de woestijn.

Om de evolutie te vieren, stoft Audi de E2-toevoeging af. Die prijkte ook op de ultieme testauto van de Groep B rally-Quattro van weleer. De RS Q e-tron zonder die toevoeging was dit jaar goed voor Audi's primeur aan de Dakar-startstreep. De geweldenaar boekte meteen zijn eerste succes: een van de woestijnrally's in Abu Dhabi waaraan de auto deelnam, in maart van dit jaar, leverde een zege op.

Hoog tijd voor een doorontwikkeling dus. Over een verandering aan de 680 pk sterke elektrische aandrijflijn-met-range-extender rept het merk met geen woord, maar het koetswerk werd compleet herzien. Elk paneel is anders dan voorheen. Hoewel het minimumgewicht voor wedstrijddeelname steeg van 2.000 naar 2.100 kg, profiteert de Audi toch van gewichtsverlies: de uitgaande versie had last van overgewicht en woog eerder dus meer dan 2,1 ton. Een exact gewicht geeft Audi niet op, al meldt het merk wel dat de auto een gunstiger zwaartepunt kent.

Broodnodige airco

Ook op aerodynamisch vlak is de RS Q E-tron verbeterd en realiseert Audi 15 procent minder drag. Daarnaast is de tractiecontrole op scherp gezet, waardoor er minder energie verloren gaat als de auto door de lucht vliegt of tractie verliest. Overige verbeteringen zijn minder significant. Zo werkt de broodnodige airco voortaan periodiek in plaats van continu, zonder noemenswaardig minder effectief te worden.

Van praktischer aard: de geheel nieuwe body maakt de reservewielen makkelijker bereikbaar, waardoor een band vervangen - nogal eens nodig in de rotsrijke woestijn - minder tijd kost. Bovendien kregen de Rotiform-wielen een nieuwe look (foto 7), waardoor ze gelijk ook beter door de monteurs te hanteren zijn.

Vanaf 1 oktober moet blijken of de E2 door de verbeteringen competitiever is geworden. Dan gaat de Rallye du Maroc van start, waarin de doorontwikkeling zijn debuut maakt. Of de Audi beter presteert bij de Dakar rally, moet begin 2023 blijken. Nog even geduld, dus. Al is het F1-debuut van het merk nog een stuk verder weg.