Audi per 2026 officieel in de Formule 1

Het hoge woord is eruit: Audi treedt in 2026 toe tot de Formule 1. Het merk uit Ingolstadt maakt later dit jaar bekend met welk bestaand Formule 1-team het zijn krachten bundelt. Zeer waarschijnlijk is dat Sauber, dat nu onder de vlag van Alfa Romeo opereert.

Eerder deze week werd al zo goed als zeker dat Audi per 2026 mee gaat doen in de Formule 1. Nu komt de bevestiging vanuit Audi, samen met foto's van hoe een F1-auto van het merk eruit kan komen te zien. Audi zal zelf zijn Formule 1-motoren bouwen in het Duitse Neuburg an der Donau. Dat gebeurt in het nieuwe 'Competence Center Motorsport'. “Voor de ontwikkeling en fabricage van de Formule 1-aandrijflijn zullen we voortbouwen op de waardevolle expertise van onze autosportmedewerkers, zullen we blijven investeren in ons motorsportcentrum en zullen we ook zeer gespecialiseerde professionals aanwerven,” aldus Audi Sport-directeur Julius Seebach.

Er staan in Neuburg nu al testbanken voor F1-motoren en de elektrische componenten. Aan het einde van dit jaar moet de uitbreiding van personeel en de technische infrastructuur gereed zijn. Adam Baker, die voorheen bij de FIA werkte als Safety Director én met Cosworth en BMW in het verleden al aan F1-motoren werkte, wordt de topman van Audi's F1-project.

Audi heeft zich naar eigen zeggen over laten halen tot deelname in de Formule 1 door de nieuwe motorreglementen. Daarin ligt de nadruk meer op elektrische aandrijving, ook verdwijnt de complexe MGU-H en worden er duurzame synthetische brandstoffen gebruikt. Audi-CEO Markus Duesmann: “Formule 1 is zowel een wereldwijd podium voor ons merk als een zeer uitdagend ontwikkelingslaboratorium. De combinatie van hoge prestaties en concurrentie is altijd een motor van innovatie en technologieoverdracht in onze branche. Met de nieuwe regels is dit het juiste moment voor ons om mee te doen. De Formule 1 en Audi streven immers allebei duidelijke duurzaamheidsdoelen na.”

Audi F1 en Sauber

Volgens de laatste geruchten neemt Audi een meerderheidsbelang in het Formule 1-team van Sauber, dat nu nog onder de vlag van Alfa Romeo actief is in de F1. Sauber zou voor Audi het chassis ontwikkelen en bouwen, terwijl Audi zelf dus zijn motoren gaat bouwen. Zustermerk Porsche haakt zo goed als zeker aan bij Red Bull in 2026 en bouwt zijn motoren samen met Red Bull Powertrains. Waarschijnlijk laat moederbedrijf Volkswagen Group de twee dan dus tegen elkaar opboksen. Later dit jaar maakt Audi officieel bekend met welk team het per 2026 actief wordt in de Formule 1.