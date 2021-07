Audi RS Q e-tron is complex rallykanon met 680 pk

Saudi-Arabië is dit jaar het gastland voor de Dakar Rally, die in januari plaatsvindt. Eind vorig jaar kwam Audi al met de aankondiging dat het merk in 2022 mee zou gaan doen in de rally. De RS Q e-tron moet de woestijn gaan trotseren. Het hybride rallymonster vertoont uiterlijk in ieder geval weinig overeenkomsten met de straatauto's van Audi. Met veel fantasie is de Q4 e-tron Sportback erin te zien. De vorm van de 'grille' en de smalle led-kijkers geven wel weg waar het merk in de toekomst met zijn designtaal naartoe gaat. Verder springt met name de enorme luchtinlaat op het dak in het oog. Die is deels rood, net als de luchtinlaat in de voorbumper en de wielen. Die wielen staan overigens bijna volledig op de hoeken en uiteraard staat de auto hoog op zijn poten. Naar achteren toe loopt de daklijn van de RS Q e-tron schuin af en aan de achterkant bepaalt een ledbalk met het Audi-logo in het midden het aangezicht.

Voor Audi was het vooral belangrijk dat een fabrikant bij 'Le Dakar' - in tegenstelling tot de Formule E - gebruik mag maken van de eigen accutechnologie. In feite fungeert de rally dus als een soort 'stresstest'. De aandrijflijn van de RS Q e-tron is echter niet volledig elektrisch. Wel is het geheel behoorlijk complex. De RS Q e-tron wordt aangedreven door twee 'motor generator units' (MGU's) uit de Formule E. Deze bevinden zich op de voor- en achteras. Die elektromotoren worden van stroom voorzien door een accu met een capaciteit van 50 kWh. In onherbergzaam terrein kom je daar niet heel ver mee. Daarom is een 2.0-liter viercilinder turbomotor uit de DTM onderdeel van een 'energy converter' die de accu oplaadt. Een ander onderdeel van die 'converter' is een derde MGU. Daarnaast wint de RS Q ook de remenergie terug.

De ingewikkelde aandrijflijn levert een systeemvermogen van maximaal 680 pk. Het principe doet enigszins denken aan de e-Power aandrijflijn van Nissan. Hoe snel de RS Q e-tron is vermeldt Audi niet, ook het gewicht van de rallyauto houdt Ingolstadt, afgezien van de 370 kilo wegende accu, onder de pet. Audi zegt dat de kennis die het merk tijdens de Dakar Rally vergaart op het gebied van accumanagement doorvloeit naar de straatauto's. In januari mag de RS Q e-tron zich gaan bewijzen in de woestijn.