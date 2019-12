Doek valt voor 'Opel-Holdens' in Australië

Nu General Motors niet langer de touwtjes in handen heeft bij Opel, is het ook de aanvoer van de in Duitsland ontwikkelde modellen kwijt. Dat zien we terug in het aanbod van diverse merken wereldwijd, zo ook bij het Australische Holden.

De facelift van de Opel Insignia ontketent een verandering in het aanbod van General Motors. De Insignia is een erfenis uit het GM-tijdperk van Opel, maar dat merk valt nu uiteraard onder de vleugels van PSA. GM laat de bestaande Opel-modellen nu langzaam uit haar gamma verdwijnen. De facelift van de Insignia vloeit dan ook niet door naar de Amerikaanse evenknie Buick Regal en nu horen we ook dat de Holden Commodore het binnenkort voor gezien houdt. De Australische tweelingbroer van de Insignia gooit volgend jaar de handdoek in de ring.

Niet alleen de Commodore verdwijnt volgend jaar van de Australische markt, ook de Astra is volgens Holden daar bijna verleden tijd. Dat is het enige andere Opel-model dat nog in Australië wordt verkocht. Zodoende zet Holden in het vervolg enkel nog op van oorsprong Amerikaanse modellen van GM in. Een reeks SUV's in verschillende maten (Acadia, Equinox en Trailblazer) en een pick-up (de Colorado). Voorlopig lijkt alleen de Chinese Buick Regal de dans te ontspringen, die profiteert immers wél van de Insignia-facelift en blijft voorlopig daar nog op de markt. Saillant detail; in China is het een vierdeurs, terwijl wij de Insignia enkel als vijfdeurs kennen.