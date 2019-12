Gefacelifte Holden Colorado gespot in VS

Er staat een opfrissessie te wachten voor de Holden Colorado. De pick-up is, zoals zijn naam al doet vermoeden, een tweelingbroer van de Chevrolet Colorado. De Holden is bestemd voor de Australische markt, maar dit gefacelifte exemplaar rijdt zijn rondjes eerst nog in de Verenigde Staten.

Wie een beetje thuis is in de geschiedenis van Holden weet dat het tientallen jaren vooral gerebadgede Opels verkocht. Nu Opel onder GM weg is, moet Holden het voornamelijk hebben van de producten van Chevrolet. De Chevrolet Colorado is er daar één van en die wordt in Australië (en een aantal andere landen in Azië) al sinds 2012 als Holden verkocht. De auto moet er nog wat langer tegenaan en dus volgt ergens volgend jaar een waarschijnlijk laatste facelift. Die zien we op bovenstaande foto's voor het eerst verschijnen.

De Colorado wordt uiteraard gewoon ontwikkeld door GM in de Amerikaanse staat Michigan en daar rijdt deze auto dan ook zijn eerste testkilometers. Het rechts geplaatste stuur verraadt dat het hier niet de Chevy, maar de Holden betreft. De grootste wijzigingen treffen we aan op de bumper en in de grille. De grille lijkt aanzienlijk breder naar beneden af te lopen en de voorbumper krijgt een wat hoekiger voorkomen. Zoals we dat vaker zien bij pick-ups wordt de achterkant ogenschijnlijk ongemoeid gelaten. De toch wat op leeftijd rakende Colorado verraadt aan de achterzijde dan ook dat het niet de jongste meer is. Waarschijnlijk is dit dan ook de laatste facelift en volgt over een jaar of twee een geheel nieuwe generatie.