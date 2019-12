Amerikaanse Buick Regal zwaait af na Insignia-facelift

De Opel Insignia is gefacelift om er weer even wat langer tegenaan te kunnen, maar in de VS profiteert tweelingbroer Buick Regal niet van de opfrissessie. Sterker zelfs, de GM-broer houdt het bijna voor gezien in Amerika.

De vernieuwde Opel Insignia (foto 2) komt uiteraard nog voort uit de GM-tijd van Opel en dus kennen we er ook een aantal verwanten van die elders worden verkocht. De Buick Regal (foto 1) is één daarvan en laat dat nou net de auto zijn waarop we de facelift al wat eerder te zien kregen. In China wordt het model namelijk ook onder die naam verkocht (foto 3) en daar zal de Regal voorlopig, net als de Insignia, dus nog langere tijd op de markt blijven. Dat geldt echter niet voor de in Amerika verkochte Regal. Motor Authority heeft van Buick vernomen dat de Amerikaanse Regal de facelift niet zal krijgen en dat het na het komende jaar daar zelfs helemaal voorbij is voor het model.

De reden dat Buick de Regal na een betrekkelijk korte periode van de Amerikaanse markt haalt, is dat General Motors tegenwoordig Opel moet betalen voor de licentie van de auto. Vlak na de introductie van de Regal werd Opel overgenomen door de PSA Group en kreeg het Franse concern ook de rechten van de als Insignia ontworpen auto in handen. De productiekosten pakken voor Buick daardoor hoger uit en dat is in combinatie met de dalende vraag naar het model genoeg om de stekker eruit te trekken. In China ziet men er echter nog wel heil in, dus daar komt de gefacelifte versie van de Regal gewoon op de markt.