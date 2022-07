Doek valt dit jaar voor Opel Insignia

Na zo'n veertien jaar is het binnenkort over en uit voor de Opel Insignia. Daarmee verdwijnt binnenkort de allerlaatste Opel die in de basis nog een echt General Motors-product is van de Nederlandse markt.

Het Duitse Automobilwoche schrijft dat Opel dit jaar stopt met het produceren van de Insignia. Een woordvoerder van Stellantis zou dit hebben bevestigd. De huidige tweede generatie Insignia, die Opel in Rüsselsheim produceert, is de laatste auto van het merk die nog volledig onder de vleugels van General Motors is ontwikkeld. In tegenstelling tot zijn op het CMP- of EMP2-platform staande broertjes en zusjes maakt de Insignia gebruik van GM's E2XX-basis, een platform dat ook nog eens niet geschikt is voor elektrificatie.

In 2003 blikte Opel met de Insignia Concept al vooruit op het design van de eerste generatie Opel Insignia, die zijn publieksdebuut als Vauxhall beleefde tijdens de British International Motor Show. Met de Insignia, verkrijgbaar als sedan, hatchback en als Sports Tourer, verving Opel in één klap twee modellen: de Vectra en de daarvan afgeleide grotere Signum. Er kwam onder meer een heftige OPC-variant van en de Sports Tourer werd als Country Tourer volgehangen met cross-elementen. In 2013 ging de eerste generatie Insignia onder het mes. Tijdens die bijpuntsessie kreeg de Insignia niet alleen een andere voorkant maar ook een aardig aangepaste achterzijde aangemeten. De eerste Insignia ging in Chili als Chevrolet Vectra door het leven en werd naast door Vauxhall ook door Holden en Buick verkocht als achtereenvolgens Insignia en Regal.

De tweede en huidige generatie Insignia verscheen in 2017 ten tonele. Op de Europese markt verdween de sedanvariant, al was die elders in de wereld wél beschikbaar. De hatchbackversie ging voortaan als Grand Sport door het leven, de stationwagen heette weer Sports Tourer. Ook die Sports Tourer kreeg weer een opgeruigde Country Tourer naast zich. Opel leverde geen knalharde OPC-versie van de tweede generatie Insignia, wel bestond er een GSi-variant. Die werd kortstondig geleverd met een 260 pk sterke 2.0, maar keerde later terug met een 230 pk variant van een nieuwe 2.0. In 2019 werd de Insignia gefacelift. Net als de eerste Insignia werd ook de tweede generatie van het model verkocht als Vauxhall Insignia en Buick Regal. In Australië werd hij omgedoopt van Insignia tot Commodore. Opel is onlangs al gestart met het uitkleden van het Insignia-gamma. De Insignia is al niet meer te configureren op de Nederlandse website en daarmee is het definitieve afscheid echt nabij.

Komt Opel op termijn met een opvolger van de Insignia? Zeer zeker, al gaf Opel in 2021 aan dat dat een heel andersoortig model wordt. Reken wellicht op een Citroën C5 X-achtige met in ieder geval een elektrische aandrijflijn. Vanaf 2028 verkoopt Opel naar eigen zeggen alleen nog elektrische auto's.

Sinds de Nederlandse marktintroductie van de Insignia in 2008 zijn er verspreid over twee generaties 30.077 stuks van in ons land verkocht. In zijn eerste volle verkoopjaar had de auto direct zijn beste verkoopjaar te pakken. Toen verlieten 5.165 exemplaren de Nederlandse showrooms.