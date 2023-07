Na zo'n twaalf jaar is het straks over en uit voor de Renault Twizy. De productie van de kleine elektrische stadsrakker stopt in september. Een daverend succes is de nog altijd opvallend vormgegeven kleine stads-EV van Renault lang niet overal geworden.

In Nederland is de Twizy al sinds vorig jaar niet meer leverbaar en volgens de Nederlandse Renault-website is de Twizy al uit productie. Dat laatste blijkt niet helemaal het geval. De Twizy is in onder meer Frankrijk nog gewoon nieuw te configureren. In 2019 hevelde Renault de productie van de Twizy al over van het Spaanse Valladolid naar Busan in Zuid-Korea, maar ook daar stopt de productie van de kleine EV binnenkort toch echt. In september rolt de allerlaatste Twizy er van de band en daarmee komt er na ruim 12 jaar een eind aan zijn bestaan.

Renault opende het Twizy-boek al in 2009. Toen toonde het merk de Twizy ZE Concept tijdens de IAA van Frankfurt. Die conceptuele voorbode had koplampen en richtingaanwijzers die in de vorm van een bloem een plek in het front kregen. De wielen hielden zich schuil achter wat Renault aerodynamische kappen vond. Een jaar later debuteerde de definitieve Twizy tijdens de Autosalon van Parijs.

De Renault Twizy - in Japan verkocht als Nissan New Moblity Concept - is met zijn lengte van 1,2 meter en breedte van 1,2 meter geboren voor de stad. Dat is maar goed ook, de snelweg mag je er niet mee op. De Twizy bestaat met een 13 pk sterke elektromotor die het vrolijke Renaultje aan een topsnelheid van 80 km/h helpt, maar is er ook met een 9 pk sterk elektrohart en een topsnelheid van 45 km/h. Die minst potente variant mocht in Nederland al bestuurd worden door 16-jarigen met een brommerrijbewijs op zak. Ongeacht de gekozen versie heeft de Twizy een 5,1-kWh accupakket, goed voor een NEDC-bereik van zo'n 90 tot 100 kilometer. Met name aan het begin van zijn carrière was de Twizy een bijzondere verschijning. Zijn wielen staan buiten de carrosserie, centraal in de bips zaten de achterlichten en de inzittenden zaten niet naast elkaar maar achter elkaar. De Switchblade geheten deuren met transparante onderzijde waren optioneel.

Daarmee hebben we zeker nog niet alle opvallende zaken van de Twizy benoemd. Zo zat je voor in de Twizy middels vierpuntsgordels in het EV'tje vastgesnoerd op een stoel met geïntegreerde hoofdsteun en kreeg je achter de bijrijdersstoel een afsluitbaar vak met een inhoud van 22 liter. De bekleding was vuil- en waterafstotend. Daarnaast kreeg de Twizy diverse opvallende kostuums aangemeten. Zo kwam Renault medio 2013 met de Twizy Cargo, een heuse 'bestelversie' die geen achterbank had, maar in plaats daarvan een laadruimte met een inhoud van 156 liter kreeg. De brandweer van de Duitse stad Wuppertal zette vanaf 2014 twee Twizy's in en in 2016 traden de eerste exemplaren in dienst van de (Duitse) politie. In 2013 stelde Renault een met F1-elementen overladen Twizy voor: de Twizy Renault Sport F1. Deze knotsgekke variant had niet alleen heftig spoiler- en vleugelwerk, maar stond doodleuk op slicks en had zelfs het KERS-systeem van toen actuele F1-auto's achter de voorstoel liggen. Met zijn 82 pk zoemde dit bizarre exemplaar in 6 tellen naar een snelheid van 100 km/h.

Tot op heden zijn er wereldwijd 33.340 exemplaren van de Renault Twizy verkocht. In zijn laatste Nederlandse levensfase stond de Twizy 45 als Life vanaf €12.490 in de orderboeken. De Twizy 80 kostte in dezelfde uitvoering minimaal €13.290.

Helemaal opvolgerloos blijft de Twizy niet. Renault Mobilize gaat deze op de Twizy voortbordurende Duo namelijk via abonnementsconstructies aanbieden.