Dodge teast 'grootse' Charger

‘Something big is coming’, stelt Dodge boven z’n nieuwe teaservideo. Dat ‘big’ moet je dan vooral in termen van motorvermogen zien, want het lijkt te gaan om de nieuwe topversie van de Charger.

De video (zie hieronder) is kort, maar maakt desondanks duidelijk dat het nieuws een nieuwe versie van de Charger gaat zijn. Die auto is ondanks het kleedje goed te herkennen en lijkt qua uiterlijk ook niet wezenlijk af te wijken van de reeds bestaande varianten. Jammer is dat de wielkasten niet te zien zijn, want daarmee blijft nog even onduidelijk of het hier om de nieuwe widebody-variant gaat.

Daar wijst alles echter wel op en ook onder de motorkap zou er nieuws te melden zijn. De bestaande Hellcat is met 717 pk en 880 Nm uit een 6,2-liter V8 geen stakker, maar coupé-broertje Challenger toont al jaren aan dat het gekker kan. Van die auto verschenen immers de 840 pk sterke Demon en de Hellcat Redeye, een nieuwe, krachtiger versie van de oorspronkelijke Hellcat. Dodge kondigde al eerder aan dat die aandrijflijn ook in de vierdeurs Charger beschikbaar zou komen en dat is ongetwijfeld de auto die we hier zien. Mocht die voorspelling uitkomen, dan kijken we hier naar een brute Amerikaanse sedan met 808 pk en 958 Nm.