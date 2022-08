Dodge Charger Daytona SRT Concept is elektrische muscle car

Zo lang als de mens rechtop loopt is de Dodge Charger een rasechte muscle car met een flinke benzinemotor en een stevige dosis rechttoe rechtaan ietwat lompe kracht. Met deze Charger Daytona SRT Concept blikt Dodge echter vooruit op een toekomst waarin de Charger helemaal elektrisch is.

De Dodge Charger Daytona SRT Concept is om meerdere redenen een bijzonder studiemodel. Allereerst is de Charger die je nu nog bij Dodge kunt kopen namelijk een vierdeurs sedan. Met deze Charger Daytona SRT Concept gaat Dodge terug naar de Charger-basis en dat betekent dat het gewoon een coupé is. Ditmaal niet met een losse klep, maar met een hatchback klep. Een échte coupé dus, de achterruit gaat immers mee. Ook is het Daytona-deel van de naam interessant. De oer-Charger Daytona kenmerkt zich natuurlijk met zijn enorme achtervleugel. Ook deze elektrische vooruitblik op de Charger-toekomst heeft een interessante vleugel, al vind je die bij de motorkap.

R-Wing

Voor op de Charger-neus vind je namelijk een optisch op bijzondere wijze in het ontwerp weggewerkte spoiler die Dodge de R-Wing noemt. Deze geleidt lucht over de motorkap om extra neerwaartse druk op te wekken. De Charger moet het zonder B-stijl doen en ook dat is een directe verwijzing naar het Charger-verleden. Zijn algehele design doet sterk denken aan dat van de tweede generatie Charger die Dodge tussen 1968 en 1970 verkocht. Daarmee lijkt de Charger ook enigszins in het gat te springen dat de huidige generatie Challenger op termijn achter zich laat. Ook interessant zijn de badges die Dodge op het studiemodel plakt. We zien onder meer 'Banshee'-badges die lijken op de bekende Hellcat-badges. De Amerikanen geven de concept-car zelfs 'Fratzog'-badges, logo's die Dodge decennia geleden ook op modellen toepaste.

Geluid

Uitgebreide technische informatie deelt Dodge nog niet. Sterker nog, het merk vermeldt niet eens hoe krachtig de Charger Daytona SRT is. Ga er maar vanuit dat je in de uiteindelijke elektrische Charger niet bepaald om vermogen verlegen zit. Dodge geeft de Charger Daytona SRT Concept wat het de Fratzonic Chambered Exhaust noemt, een systeem dat een volgens het merk heftig geluid produceert dat resoneert in een klankkast achter in de auto. Het interieur oogt behoorlijk productierijp. We zien een 12,3-inch infotainemtnscherm dat naar de bestuurder toe is gedraaid, een digitaal instrumentarium en gewoon nog een stel fysieke knoppen.

De huidige generaties Charger en Challenger gaan eind 2023 uit productie. Daarna zal blijken hoe de opvolgers daadwerkelijk opdrogen. Is de Amerikaanse markt klaar voor elektrische muscle cars? Wie weet. Ford gebruikt de modelnaam Mustang ook voor een elektrische SUV en met de nieuwe generatie Chevrolet Corvette die een middenmotor heeft kreeg de Amerikaanse consument recenter ook nog te zien hoe een heilig huisje op succesvolle wijze tegen de vlakte kan worden gebeukt.