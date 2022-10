Dit zijn tot nu toe de populairste merken en modellen van 2022

Er zijn in september 25.792 nieuwe personenauto's op kenteken gezet. Dat zijn er 4,8 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Het is de tweede maand op rij dat de Nederlandse registraties geen daling meer laten zien, al hebben we te maken met een kleinere plus dan een maand geleden. In augustus nam het aantal gekentekende nieuwe personenauto's nog met 9,2 procent toe ten opzichte van diezelfde maand een jaar eerder.

Nu de cijfers van september bekend zijn, weten we ook hoeveel auto's er in de eerste negen maanden van dit jaar in Nederland geregistreerd zijn. In de periode januari-september zijn in Nederland 224.944 nieuwe personenauto's gekentekend. Dat zijn er 4,6 procent minder dan in dezelfde periode in 2021. De Bovag en RAI Vereniging spreken de verwachting uit dat er in heel 2022 tussen de 300.000 en 320.000 nieuwe personenauto's worden geregistreerd. Eerder voorspelden de brancheorganisaties dat we in 2022 zouden uitkomen op 370.000 stuks.

Kia was in september weer het populairste automerk in Nederland. Kijken we naar de registratiecijfers in de eerste drie kwartalen van dit jaar dan komt het merk ook als winnaar uit de bus. De Peugeot 208, ook deze maand weer de populairste auto van Nederland, mag zich tot op heden de best verkochte auto van Nederland noemen.

Populairste automerken september 2022

Merk Aantal Marktaandeel 1 Kia 2.711 10,5 % 2 Volkswagen 2.393 9,3 % 3 Toyota 1.741 6,8 % 4 Peugeot 1.594 6,2 % 5 Renault 1.595 6,2 %

Populairste auto's september 2022

Merk Model Aantal Marktaandeel 1 Peugeot 208 940 3,6 % 2 Lynk & Co 01 801 3,1 % 3 Kia Niro 737 2,9 % 4 Kia Picanto 695 2,7 % 5 Toyota Aygo X 619 2,4 %

Populairste automerken jan-sept 2022

Merk Aantal Marktaandeel 1 Kia 22.717 10,1 % 2 Volkswagen 17.655 7,8 % 3 Toyota 16.963 7,5 % 4 Peugeot 16.846 7,5 % 5 Hyundai 13.026 5,8%

Populairste auto's jan-september 2022