Dit zijn de finalisten voor de Auto van het Jaar 2023

De Europese Auto van het Jaar-verkiezing is een al sinds 1964 terugkerend fenomeen waarbij autojournalisten uit een groot deel van alle Europese landen stemmen op de volgens hen beste nieuwe auto. Elk jaar stelt de organisator van de verkiezing een lijst op met auto's die in het jaar vooraf aan de verkiezing op de Europese markt verschenen en die in minstens vijf Europese landen verkrijgbaar zijn. Vorig jaar ontving de Kia EV6 de meeste stemmen van een longlist van 39 auto's.

Voor de Auto van het Jaar 2023-verkiezing is die lijst iets minder lang, want dit jaar zijn er 27 kanshebbers. Of liever: waren. De eerste stemronde is achter de rug en daarmee zijn de zeven finalisten bekend. Na een volgende stemronde weten we welke auto dit jaar de titel in de wacht sleept. De uitslag wordt bekendgemaakt tijdens de autoshow van Brussel op 13 januari. Dit zijn de zeven kanshebbers:

Jeep Avenger

Nissan Ariya

Renault Austral

Volkswagen ID Buzz

Kia Niro

Peugeot 408

Subaru Solterra/Toyota bZ4X

Cross-overtrend duidelijk zichtbaar

Er zitten minder EV's op de lijst dan vorig jaar, en dat mag gerust opmerkelijk worden genoemd. Toen waren zes van de zeven kanshebbers auto's die alleen met een volledig elektrische aandrijflijn leverbaar zijn. Dit jaar zijn dat er drie. De Jeep Avenger, Kia Niro, Peugeot 408 en Renault Austral zijn of komen er ook of alleen met andersoortige aandrijflijnen. De cross-overtrend is dit jaar goed zichtbaar: vijf van de zeven finalisten zijn hoger op de poten staande modellen.

Dan rest slechts de vraag: welk model moet volgens jou de winnaar van 2023 worden? Je mag uiteraard ook kiezen voor een auto die niet tot de finalisten behoort. Wij zijn benieuwd, dus laat ons het weten in de reacties.