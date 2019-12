Dit was 2019: meest gezochte occasions

AutoWeek.nl staat uiteraard vol met artikelen, nieuwtjes en video’s over de nieuwste modellen. Ook voor occasions heeft AutoWeek een speciale afdeling. In 2019 gingen bezoekers dan ook weer op zoek naar hun toekomstige nieuwe gebruikte auto. Dit zijn de populairste!

Nic de Boer neemt als occasionman de lezer elke week bij de hand bij een rits artikelen over Klokjes Rond, resultaten van de Rollenbank of auto’s met een bijzonder kloppend hart. Occasionliefhebbers kunnen daarnaast op de site ook opzoek naar een kakelverse tweedehands auto. In de top 10 van meest gezochte occasions staan populaire modellen als de Corsa, A-klasse en 500.

Deze vijf occasions blijken erg gewild:

Nummer 5: Renault Captur

De Renault Captur is al jarenlang een van de meest populaire auto's van Europa. Inmiddels is de tweede generatie bij de Renault-dealers te vinden, maar dat betekent natuurlijk niet dat de oude niet meer in trek is.

Nummer 4: Nissan Qashqai

In Nederland al jaren het populairste model van Nissan: de Qashqai! Geen verrassing dus dat Nissan's cross-over ook op de tweedehandsmarkt goede zaken doet.

Nummer 3: BMW 3-serie

Wederom weet de BMW 3-serie het hoog in een jaaroverzicht te schoppen, want ook nu behaalt de Dreier een podiumplaats. Met al diverse generaties achter zich is de keuze dan ook reuze op de tweedehandsmarkt.

Nummer 2: Volkswagen Golf

Nieuw populair en dus ook in trek op de tweedehandsmarkt: de Golf. Decennialang weet de Golf de Europese consument over de streep te trekken en gebruikt exemplaar is natuurlijk een stuk goedkoper. Bijna de nummer één, maar...

Nummer 1: Volkswagen Polo

...net niet. Op het gebied van populariteit moet de Golf het dit jaar op onze website afleggen tegen zijn compactere broertje.