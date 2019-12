Dit was 2019: Back to Basics

Elke zaterdag is het weer smullen, want dan zetten we een auto in z'n meest basale uitvoering op het digitale podium. Dit jaar tilden we 50 kaler dan kale auto's op de bühne. Dít waren de knallers!

Airco of een gevalletje 'arko', lekker cruisen of zelf trappen en met een druk op de knop alle ramen automatisch naar beneden of ouderwets slingeren? Om de instapprijs te drukken, halen fabrikanten nog wel eens geniepige trucjes uit. Veel nieuwe auto's, waaronder de Toyota RAV4 en de nieuwe Clio, kwamen voorbij. Van groot, zoals de Land Rover Defender, tot kleine auto's, zoals de Skoda Citigo-e iV. De nummer één is wellicht geen grote verrassing, anderen mogelijk ietsje meer. Eén Fransman springt er in elk geval met kop en schouder bovenuit met z'n bijzondere standaard lak. Deze Back to Basics' werden door jullie het meest enthousiast ontvangen.

Nummer 5: BMW 3-serie

Ruim € 46.000 voor een 318d, krijg je dan nog wat verwennerij? Enkele highlights: de stoelen worden met stof bekleed, een 8,8-inch aanraakscherm voor de multimedia is aanwezig, net als knoppen voor de cruisecontrol op het multifunctionele stuur.

Nummer 4: Audi E-tron

De duurste auto van het rijtje is de Audi E-tron met een basisprijs van € 84.100. Voor dat geld ontvangt de eigenaar de sleutels van een 55 Quattro met een WLTP-opgave van 417 km. Wie die futuristische digitale zijspiegels wil, moet uiteraard dieper in de buidel tasten. € 1.857, om precies te zijn.

Nummer 3: Peugeot 208

Met afstand is de nummer drie van dit lijstje de auto met de vrolijkste standaardlak. Peugeot levert de 208 namelijk zonder meerprijs in het geel! De standaarduitrusting is op uiterlijk niveau echter wel wat somberder. Zo maken de lichtgevende 'slachttanden' van de luxere versies plaats voor zwarte plastic sierstrips. Voorzieningen als airco, cruise control en elektrische ramen vóór zijn daarentegen wel aanwezig.

Nummer 2: Hyundai Kona Electric

De nummer twee en één zijn een goede weergave van wat Nederlandse klanten ook daadwerkelijk kochten. De Hyundai Kona Electric is namelijk na de Tesla Model 3 de bestverkochte elektrische auto. Tussen de goedkoopste en duurste elektrische Kona zit een kleine € 6.000. Nu hoef je in de instapper niet op een houtje te bijten, want de Comfort heeft standaard een uitgebreid multimediasysteem met onder meer Apple CarPlay. Ook 17-inch lichtmetaal is standaard.

Nummer 1: Tesla Model 3

Kijk eens aan, daar is hij weer. De Tesla Model 3 weet wederom de meeste kijkers te trekken. Grappig, want zoveel valt er niet te kiezen in de configurator van Tesla. Toen deze Back to Basics verscheen, probeerde Tesla de klant nog met een standaard zwarte Model 3 te verleiden, nu is de witte lakkleur kosteloos verkrijgbaar.