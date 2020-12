Dit lees je in de AutoWeek Jaarspecial 2021

2021 staat voor de deur. Hopelijk wordt het een beter jaar dan 2020, maar qua autonieuws ziet het er in ieder geval al interessant uit. In de AutoWeek Jaarspecial 2021 lees je nu al wat er op dat gebied aan zit te komen.

Sinds enkele weken is de AutoWeek Jaarspecial van 2021 uit. Een extra dikke speciale uitgave van AutoWeek met daarin vooral veel vooruitblikken op het komende autojaar, maar ook tal van tests, achtergrondverhalen en interessante weetjes voor 2021.

Vooruitblikken

Het begint meteen al goed, voor in de special. Maar liefst 22 pagina's lang lees je alles over de auto's die komend jaar op de markt verschijnen. In sommige gevallen is al heel concreet wat ervan verwacht mag worden, in andere gevallen praten we je zo goed mogelijk bij op basis van wat er op het moment van schrijven bekend was.

Uiteraard staan er niet alleen interessante introducties op de rol voor 2021. Er verandert namelijk ook in bredere zin weer het één en ander op autogebied in het nieuwe jaar. In een uitgebreid verhaal van 8 pagina's wordt je weer helemaal bijgepraat over zaken als de andere bijtelling, trajectcontroles, wegwerkzaamheden, apk-plicht voor oldtimers, CO2-normen en parkeren met elektrische auto's.

Terugblikken

Uiteraard blikken we niet alleen vooruit, maar ook terug. Zo staan we uitgebreid stil bij het afzwaaien van de BMW i8, die zich in een 10 pagina's groot verhaal nog één keer mag bewijzen tegenover andere niet-elektrische krachtpatsers. In een uitgebreid verhaal over de jubilarissen van 2021 duiken we nog een stuk verder terug in de autogeschiedenis. De Range Rover Evoque, de Renault 4, de Volvo Amazon en de Rolls-Royce Silver Ghost, ze behoren allemaal tot de 16 opvallendste auto's die een jubileum te vieren hebben in het nieuwe jaar.

Tests

Sommige auto's die in 2021 de verkooplijsten moeten bestormen, konden we nu al aan de tand voelen. Zo gingen we onder meer op pad met de nieuwe elektrische Fiat 500e, de Volvo XC40 P8 Recharge en de Volkswagen ID4. Jazeker, we reden de ID4 namelijk al voordat-ie onthuld werd.

Achtergrond

Enkele thema's of auto's zijn te belangrijk om terloops te behandelen, dus pakken we bijvoorbeeld extra uit met een uitgebreid verhaal over waterstof, een interview met Daimler-topman Sajjad Khan én een uitgebreide vooruitblik op de nieuwe Mercedes-Benz S-klasse. Iets luchtiger zijn de reportages over autoliefhebberij in coronatijd. Afgelopen jaar was het voor sommigen een behoorlijke uitdaging om daar handen en voeten aan te geven, maar niet voor de mensen die in de special aan bod komen.

Tenslotte keert ook de door veel lezers zo geliefde 'Retrodromen'-rubriek terug. Daarin laten we onze illustrators hedendaagse versies van iconische klassieke auto's tekenen. Dit jaar passeren onder meer de Alfa Romeo GTV, de Opel Manta (bovenste foto) en de AMC Pacer de revue. Hoe zouden die er in 2021 uitzien?

Jaarspecial 2020 bestellen

Heb je de special nog niet in handen en wil je daar snel verandering in brengen? Hier kun je 'm nog steeds bestellen.