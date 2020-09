Dit lees je in AutoWeek 40

Er is haast geen doelgroep te bedenken die niet aan z'n trekken komt als we AutoWeek 40 erbij pakken. Om te beginnen zijn er uiteraard weer de nodige tests. Zo zetten we de stiekem alweer wat oudere Renault Mégane tegenover een nieuwkomer: de Seat Leon. Verraadt de Renault ondanks zijn licht opgefriste uiterlijk z'n leeftijd? In een ander soort vergelijk, namelijk tussen twee verschillende klassen binnen één merk, schitteren de Peugeot 2008 en 3008. Tijd om eens uit te zoeken wat je bij de 2008 mist ten opzichte van de 3008 en of ze allebei netjes binnen hun kader opereren of juist stiekem best dichtbij elkaar zitten.

Wie wat meer geïnteresseerd in exclusief spul, kan ook z'n hart ophalen deze week. Zo rijdt Roy met de grondig vernieuwde Bentley Bentayga om uit te zoeken of er nóg meer succes uit de SUV te halen is voor Bentley. Verder is het weer eens tijd voor een 'Oud en Nieuw', met deze keer de Maserati Quattroporte. Is de luxe Italiaanse vierdeurs van dit moment nog enigszins trouw aan z'n verleden? Iets minder exclusief, maar voor hun tijd wel lekker luxe, zijn de Mercedes-Benz ML en Lexus RX die in een Occasiondubbeltest aan de tand gevoeld worden.

In de wat meer betaalbare hoek van gebruikte auto's, is het deze week tijd voor een Renault Mégane CC uit 2005 om zich te bewijzen. De Fransman op de foto hierboven heeft een krappe vier ton op de teller staan en gaat de brug op in 'Klokje Rond'. Is het na al die jaren en kilometers nog wat, of schuilt er iets naars onder de koets van deze bepaald niet onbesproken generatie Mégane? Een mogelijk minder bekende oudgediende is de Toyota Starlet GTi die op de rollenbank gezet wordt. De Starlet kennen we nog wel, maar de GTi-versie zal bij velen ongetwijfeld wat op de achtergrond geraakt zijn. Ghisbert van Ginhoven zoekt uit of alle paardjes nog onder de kap zitten.

Dit en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek, die deze week vanaf woensdag in de winkels ligt.