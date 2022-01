Dit lees je in AutoWeek 3

AutoWeek 3 ligt vanaf woensdag in de winkel of valt deze week op je deurmat. In dit nummer hebben we onder meer een vergelijkende test tussen de gloednieuwe Peugeot 308 en de Toyota Corolla, rijden we met de Bentley Flying Spur Hybrid en duiken we in de familiebanden van de Volvo XC40 Recharge en Polestar 2.

Zoals je hierboven op de foto al ziet, konden we op pad met een Bentley. Niet zomaar een Bentley, maar de imposante Flying Spur. Die is er voortaan ook als hybride. Hoewel dat vloeken in de kerk lijkt, zou het wel eens heel goed uit kunnen pakken. Cornelis Kit had de eer om 'm aan de tand te voelen.

We hebben uiteraard niet al onze bescheidenheid laten varen en uiteraard is er ook dit nummer weer aandacht voor veel beter betaalbare nieuwe auto's. Wat te denken van de gloednieuwe Peugeot 308, bijvoorbeeld? Inmiddels is die ook in Nederland en dat geeft ons de kans om hem tegenover de Toyota Corolla te zetten. Eens kijken of de behoorlijk spraakmakend gelijnde 308 dan nog steeds zo indrukwekkend is.

Er staat al een tijdje een Volvo XC40 P8 Recharge in onze duurtestgarage en een van de zaken die ons wel interessant leek om uit te zoeken, is hoe die auto zich nou eigenlijk verhoudt tot de Polestar 2. De Volvo XC40 en Polestar 2 ontstonden namelijk ooit als de 40.1 en 40.2 Concept van Volvo en waren dus broertjes, maar nu vallen ze onder twee verschillende merken.

Er zijn ook enkele interessante reportages te lezen in AutoWeek 3, zoals een verhaal over de waterstofambities van Toyota. Ook duiken we in de actieradius van elektrische auto's bij 130 km/h. Want wat doet doorblazen op de snelweg nou écht met het rijbereik? En dan hebben we ook nog een interessant gesprek met Opel-ontwerper Pierre-Olivier Garcia. Aan de hand van enkele spraakmakende klassieke Opels en nieuwe concepts illustreert hij hoe oud en nieuw verenigd kunnen worden.

Meer 'oud' spul tref je uiteraard op onze occasionpagina's, waar we deze week onder meer verslag doen van een zoektocht naar relatief betaalbare Porsches. Voor hoogstens €23.000 vonden we een 911, Boxster en een Cayenne. Die laatste verschilt niet alleen qua carrosserievorm nogal van de eerste twee.

Op de rollenbank is deze week een BMW 325i uit 1987 te gast. De E30 is inmiddels behoorlijk dun gezaaid en zeker potentere versies als deze hebben, als ze er nog zijn, vaak niet echt een rustig leven achter de rug. Des te interessant dus om eens te kijken of de zespitter al zijn paardjes nog aan boord heeft.

Tenslotte staat Klokje Rond deze keer in het teken van een Nissan Pixo uit 2009. Niet zo'n sprekende auto als de Fiat Multipla van afgelopen week, maar toch verdient de Pixo een pluim omdat-ie het al 300.000 km volhoudt. Nou is dat op zich niet zo'n heel schokkende kilometerstand, tot we ontdekken wat het verleden van de kleine Nissan is.

Dat en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek. Die ligt deze week vanaf woensdag in de winkels. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.