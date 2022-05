Dit lees je in AutoWeek 20

AutoWeek 20 ligt vanaf woensdag in de winkel of hangt deze week bij je in de brievenbus. Deze week hebben we lekker veel aandacht voor het wat oudere spul, maar uiteraard zijn er ook weer enkele interessante tests van nieuwe auto's.

Zoals je op bovenstaande foto al hebt gezien, is het tijd voor twee automobiele zwaargewichten om het tegen elkaar op te nemen: de Volkswagen Golf en de Peugeot 308. Met alle elektrische Kia’s en Volvo’s in de top van de verkooplijsten lijkt het een ver verleden dat dergelijke grootheden de rangorde domineerden. Terwijl ook die modellen inmiddels aan het stekkeren zijn. We zetten de plug-in hybride versies van beide naast elkaar.

Maar dan is er toch ook de Opel Astra nog? Jazeker, ook die komt aan bod in dit nummer. De nieuwe Astra is de eerste Opel die volledig door het Stellantis-concern is ontwikkeld. Maar hoeveel Opel is hij nog? We gaan uitgebreid met de kersverse plug-in op pad, die technisch vrijwel overeenkomt met de Peugeot 308 van hierboven.

De Fiat Tipo is weliswaar inmiddels een concerngenoot van de 308 en de Astra, maar hij is nog op FCA-leest geschoeid. De Tipo is altijd een wat lastig geval geweest in Nederland. Zeven jaar na de introductie maken we echter kennis met een Hybrid-variant, die dankzij elektrokracht een vrij gunstige CO2-uitstoot heeft. Kan die het tij keren?

Verder maken we kennis met een nieuwe speler uit China: de Xpeng P5. De Chinezen hebben het nog niet altijd even makkelijk gehad om hier voet aan de grond te krijgen. Eens kijken of de P5 een hoopvolle eerste indruk kan achterlaten.

Zoals gezegd is er ook volop aandacht voor youngtimers en klassieker in dit nummer. Daarover zo meer. Eerst leggen we nog de zesde generatie van de Ford Fiesta aan je voor in een koopwijzer. Het aanbod is immens groot bij deze op één na nieuwste Fiesta en dus is het goed om eens kritisch te kijken naar de zaken waarop je moet letten als je er eentje overweegt.

Een andere veel oudere Ford die aan bod komt, is de Sierra. Het is immers alweer 40 jaar geleden dat die verscheen. 1982 was sowieso een bijzonder jaar voor de auto-industrie. We maakten namelijk ook kennis met de eerste Opel Corsa, de BMW 3-serie E30 en de Citroën BX. In een nieuwe serie, 'Topjaar 1982', komen ze aan bod. De Sierra bijt het spits af.

Twee andere middenklassers uit vervlogen tijden staan in het middelpunt van de belangstelling in een speciale dubbeltest. We zetten de Audi 80 en de wat later verschenen Lancia Dedra naast elkaar. Twee auto's voor de jonge succesvolle zakenman of -vrouw in de latere jaren 80.

Heiligschennis of niet, bijzonder is het wel: de Mercedes-Benz SLC hierboven op links heeft een elektrohart gekregen. Het Belgische bedrijf Monceau wil de grote Benz-coupés en -cabriolets van de jaren 60, 70 en 80 op het hoogste niveau elektrificeren. Hun eSLC is met pauselijke zegen van de RDW klaar voor de start en wij konden er in België alvast een stukje mee rijden.

Uiteraard hebben we ook onze vaste occasionrubrieken weer gevuld deze week. Zo is er in Klokje Rond bijvoorbeeld aandacht voor een Mazda RX-8 met ruim 2 ton op de teller. Normaal is zo'n kilometerstand niet genoeg voor Klokje Rond, maar we hebben hier van doen met een wankelmotor. De originele ook nog! Dat verandert de zaak.

Op de rollenbank verschijnt deze week ook iets heel bijzonders: een Plymouth GTX. Die heeft een werkelijk absurd grote motor in de neus liggen: een 8,0-liter V8! We horen hem al straten verderop aankomen. Eens kijken wat die auto kan.

Dat en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek. Die ligt deze week vanaf woensdag in de winkels. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.