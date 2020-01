Dít kost de Mini John Cooper Works GP

Mini voegde in november vorig jaar z'n sportiefste model tot op heden aan zijn portfolio toe: de John Cooper Works GP. AutoWeek kan exclusief melden wat deze wereldwijd tot 3.000 stuks gelimiteerde hot hatch moet gaan kosten.

De Mini John Cooper Works GP heeft in Nederland een vanafprijs van € 61.900. Daarmee is hij stevig duurder dan de minstens € 46.045 kostende reguliere John Cooper Works-uitvoering (JCW). Het prijsverschil wordt niet alleen gerechtvaardigd door de agressiever aangeklede koets van de John Cooper Works GP.

Waar de reguliere JCW namelijk een 231 pk sterk hart heeft, krijgt de John Cooper Works GP de 306 pk en 450 Nm sterke variant van de 2.0 onder de kap die het merk in die vorm ook in de JCW-versies van de Clubman en Countryman hangt. Hiermee schiet de John Cooper Works GP in 5,2 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Z'n topsnelheid ligt op 265 km/h. Hoewel de reguliere JCW-versie van de driedeurs Mini ook met een handbak is te krijgen, kun je in de John Cooper Works GP alleen opteren voor een achttraps automaat. Nog een groot verschil met de regulier versies: de John Cooper Works GP is een tweezitter en moet het dus zonder achterbank doen.

De JCW GP heeft onder meer aangepaste koeling, een heftig uitlaatsysteem, een harder onderstel, een grotere spoorbreedte en Dynamic Chassis Control dat uitgebreid is met een GP-modus waarin de hete bliksem zich van zijn wildste kant laat zien. Een aangepast en extra krachtig remsysteem moet de Mini John Cooper Works GP weer fatsoenlijk tot bedaren kunnen brengen. De koets is stijver gemaakt en achter het stuurwiel krijgt een klein digitaal display een plek. In maart staat de JCW GP bij de Nederlandse dealers.