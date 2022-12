Dit kost de elektrische BYD Han in Nederland

Het Chinese BYD heeft via importeur Louwman voet op Nederlandse bodem gezet. Met de Tang heeft BYD al een elektrische SUV met zeven zitplaatsen in het Nederlandse leveringsgamma en daar komt straks een elektrische sedan bij: de Han. AutoWeek kan je exclusief al de Nederlandse prijs van die BYD Han al melden.

In oktober sloeg BYD de Nederlandse orderboeken van de Tang al open. De Tang is een 4,9 meter lange SUV met zeven zitplaatsen die in Nederland een vanafprijs heeft van €73.300. Voor dat bedrag krijg je een elektrische SUV met twee samen 517 pk sterke elektromotoren. Daarmee is de Tang krachtig genoeg om in 4,6 seconden naar een snelheid van 100 km/h te zoemen. Z'n actieradius: 400 WLTP-kilometers. De BYD Tang heeft in de vorm van de Atto 3 al een kleine elektrische SUV-broer en die twee modellen krijgen straks gezelschap van de BYD Han, een elektrische sedan die niet alleen nog sneller is dan de Tang, maar die ook een aanzienlijk grotere actieradius heeft. AutoWeek kan je nu al melden wat de BYD Han moet kosten.

Prijs BYD Han

De BYD Han heeft in Nederland een fiscale prijs van minimaal €71.525. Dat bedrag is voor de Executive-uitvoering waar we straks op terugkomen. Een stap daarboven staat de BYD Han als Emerald Edition. Die versie heeft een fiscale vanafprijs van €75.025. Let wel, het gaat hier om de Nederlandse prijs exclusief kosten rijklaarmaken. Bij de Tang bedragen de kosten rijklaarmaken €965. Als BYD datzelfde bedrag rekent voor de Han, betekent dat een instapprijs van €72.490 voor de Exeuctive-versie. De Emerald Edition zou in dat geval €75.990 gaan kosten.

BYD Han: specificaties

Op een haar na meet de BYD Han 5 meter in de lengte. De elektrische sedan is 1,91 meter breed en 1,5 meter hoog. De wielbasis bedraagt 2,92 meter. Ongeacht de gekozen uitvoering heeft de BYD Han een 85,4 kWh accu en twee samen 517 pk sterke elektromotoren. De Han sprint in 3,9 seconden naar een snelheid van 100 km/h en is daarmee rapper dan de Tang, al is de topsnelheid met 180 km/h gelijk aan die van de SUV. Net als de Tang heeft de Han BYD's Blade Battery, al is het pakket iets kleiner dan dat van de Tang (86,4 kWh). Dankzij zijn betere stroomlijn komt de BYD Han wel aanzienlijk verder op een volle accu. De elektrische actieradius van de vierwielaangedreven sedan bedraagt namelijk maar liefst 521 kilometer (WLTP).

De BYD Han komt net als de Tang alleen als EV naar Nederland. In thuisland China bestaan er van beide modellen ook versies met (plug-in hybride) aandrijflijnen met verbrandingsmotoren.

Uitrusting BYD Han

De BYD Han heeft als Executive een behoorlijke standaarduitrusting. Zo staat de BYD Han Executive op 19-inch lichtmetaal, heeft hij een glazen panoramadak, automatisch grootlicht en een elektrisch bedienbare achterklep. Lederen bekleding, een met leer bekleed stuurwiel en elektrisch verstelbare, verwarmbare en ventileerbare voorstoelen is tevens van de partij. Hetzelfde geldt voor een geheugenfunctie voor de bestuurdersstoel, een inductielader, een 12,3-inch digitaal instrumentarium en een 15,6-inch multimediascherm. Ook standaard: een warmtepomp, een uitgebreid audiosysteem met twaalf luidsprekers en een 7-inch display voor de achterpassagiers. De Emerald Edition voegt onder meer een krachtigere inductielader voor je telefoon aan de Han toe, alsmede groene interieurbekleding die uit een combinatie van leer en suède bestaat. Ook horen uit koolstofvezel vervaardigde uiterlijke extraatjes bij het Emerald Edition-feestje.