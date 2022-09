Zo wil BYD zich onderscheiden van andere Chinese nieuwkomers

Build Your Dreams, kortweg BYD, voegt zich in de lange rij met Chinese autobouwers die het in Europa willen gaan proberen. BYD is in China al een heel serieuze speler en onderscheidt zich onder meer door vrijwel alle componenten van de elektrische auto’s in eigen beheer te ontwikkelen.

Hoewel BYD tot op heden geen personenauto’s verkoopt, is er een serieuze kans dat je weleens in een product van het merk hebt meegereden. De elektrische bussen die op Schiphol het vervoer tussen de kleinere vliegtuigen en de aankomsthal verzorgen, zijn namelijk van BYD. Ook zijn er in 2014 enkele BYD-taxi’s in gebruik genomen in Rotterdam. Het betreft elektrische cross-overs van het type BYD E6. BYD bestaat als bedrijf sinds 1995 en houdt zich behalve met auto’s en bussen ook bezig met vrachtwagens, vorkheftrucks en de ontwikkeling en productie van onder meer zonnepanelen en accu’s, voor allerlei toepassingen.

Dat verklaart waarom de autotak, die in 2003 werd opgericht, vanaf het begin een sterke focus had op elektrisch rijden. In 2010 was AutoWeek al eens te gast bij BYD. De BYD F3DM was toen al twee jaar op de markt en geldt als de eerste plug-in hybride productieauto ter wereld, terwijl de volledig elektrische E6 in 2010 verscheen en dus eigenlijk net zo’n pionier was als de Nissan Leaf. Vanaf het voorjaar van 2022 voert BYD helemaal geen modellen meer die puur op een verbrandingsmotor vertrouwen voor hun aandrijving. In plaats daarvan worden de verkoopcijfers nu min of meer gelijk verdeeld over plug-in hybrides en volwaardige EV’s, en bepaald niet zonder succes. In de eerste helft van 2022 mocht BYD zich op het gebied van deze ‘New Energy Vehicles’ de grootste ter wereld noemen, voornamelijk dankzij verkoop in China. Binnen dat land is BYD trouwens nog om een andere reden een uitzondering, want het is één van de weinige bedrijven die formeel niet in handen zijn van de Chinese staat. Dat is mogelijk doordat het bedrijf officieel op de beurs van Hong Kong staat genoteerd. Online wordt druk gespeculeerd over hoe onafhankelijk het bedrijf nu écht is, maar officieel is dat in ieder geval wel zo.

Blade Battery

In Europa gaat BYD uiteraard – en net als veruit de meeste andere nieuwkomers – alleen volledig elektrische auto’s voeren. Interessant is daarbij dat het bedrijf door zijn achtergrond als accubouwer heel veel componenten in eigen huis ontwikkelt. Dat geldt voor de accu’s, de elektromotoren, maar zelfs ook (een deel van) de chips. Dat heeft volgens BYD grote voordelen, of het nu gaat om product-optimalisatie of om de zekerheid dat de benodigde ingrediënten op tijd en in voldoende mate aanwezig zijn. BYD levert ook accupakketten aan andere autofabrikanten en zegt dat binnenkort zelfs Tesla aan dat rijtje wordt toegevoegd. De meest recente innovatie op accugebied is de zogenaamde ‘Blade Battery’, een nieuw type LFP-accu. LFP (lithium-ijzer-fosfaat) wordt al mondjesmaat gebruikt door andere autobouwers en heeft als voordeel dat het (brand-)veiliger is en er geen zeldzame aardmetalen als kobalt en nikkel voor nodig zijn. Tevens kan zo’n accu naar verluidt tot 100 procent worden volgeladen zonder dat dat extra slijtage oplevert en is de LFP-accu goedkoper om te bouwen. Een nadeel is dat de energiedichtheid lager is dan bij een ‘traditionele’ lithium-ion-accu, maar juist daarop heeft BYD wat gevonden. De Chinezen slaan bij het bouwen van het accupakket de module-stap over en voegen de platte, langwerpige cellen direct samen tot een pakket. Dat scheelt ruimte, zodat een compact pakket meer energie kan opslaan.

Next level

Op designgebied was BYD aanvankelijk, om het voorzichtig uit te drukken, niet zo creatief. De F3DM leek als twee druppels water op een Toyota Corolla sedan, de F0 – inmiddels elektrisch als E1 – op de Aygo. Des te interessanter dan BYD inmiddels juist met Toyota een joint-venture heeft, waarmee de twee merken samen elektrische auto’s willen gaan ontwikkelen. Van een directe uiterlijke gelijkenis met andere modellen is bij het recentere BYD-aanbod gelukkig geen sprake meer. Het merk presenteert zich hier niet als budgetmerk, maar omschrijft de waar als ‘bereikbaar premium’. Voor Europa staan aanvankelijk drie modellen gepland: de Han, de Tang en de Atto 3. De Han en de Tang ontlenen hun naam aan Chinese dynastieën. De Han is een forse sedan, de Tang een grote SUV. Beide modellen zijn al enkele jaren oud. Ze worden bij ons vooral aangeboden om vanaf dag één een gevarieerd aanbod te hebben, maar BYD weet zelf ook dat de verkoopcijfers moeten komen van de BYD Atto 3. Die auto heet in China Yuan Plus, maar speciaal voor Europa is een naam bedacht die hier wat gemakkelijker in het gehoor ligt.

Louwman

‘Hier’ is dan ook waar deze compacte, elektrische cross-over nadrukkelijk voor is bedoeld. Zijn nette uiterlijk is weinig opzienbarend, maar het interieur is uniek en duidelijk van een hoger niveau dan dat van zijn grote broers. Ook in technisch opzicht is de Atto 3 ‘next level’, want dit is de enige van de drie die op het nieuwe e-platform 3.0 staat. De Atto 3 is een regelrechte concurrent van de populaire Kia Niro EV. Kijkend naar de specificaties wordt die Koreaan niet direct overklast, maar wellicht wint de Atto 3 het wel op minder meetbare vlakken of op het gebied van bijvoorbeeld prijs. Dat weten we al snel, wat BYD komt nog dit jaar naar Nederland. Hier is er eveneens een link met Toyota, want de Louwman Group neemt de verkoop voor zijn rekening. In tegenstelling tot veel andere nieuwkomers is BYD niet overtuigd van het directe-verkoop-model, dus werkt het gewoon met dealers. De eerste vestiging moet al in september openen in Amsterdam, waarna uitbreiding naar andere steden volgt.