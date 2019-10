Dít is de Toyota Mirai Concept

Toyota loopt graag in de kopgroep. Ruim twintig jaar geleden had het met de Prius de eerste voor massaproductie geschikte hybride in zijn portfolio en met de in 2014 gepresenteerde Mirai gaf het merk aan de ontwikkeling van auto's met een brandstofcel aan boord zéér serieus te nemen. Volgend jaar brengt Toyota een nieuwe generatie Mirai op de markt en het is deze Mirai Concept die al weggeeft wat we van die nieuwkomer kunnen verwachten.

Net als bij de momenteel nog actuele Mirai is ook het uiterlijk van deze Mirai Concept enigszins spraakmakend, want waar Toyota er bewust voor koos om de oer-Mirai een zeer extravagant gelijnde koets mee te geven, oogt deze Mirai Concept - vooral van achteren bezien - opvallend 'normaal'. Dat betekent overigens niet dat de auto een inspiratieloze koets draagt. Integendeel. De Mirai Concept heeft een ogenschijnlijk lange snuit met koplampen die door de vorm van de bumper in twee delen wordt gedeeld. Op het middendeel van de koets zijn de familiebanden met auto's als de Toyota Avalon en Lexus ES en LS enigszins waarneembaar. Naar achteren toe loopt de daklijn sterk af, wat de auto een sterke liftbackvorm geeft. De achterklep lijkt los te bewegen van de achterruit en dat zou van de Mirai Concept een sedan maken.

Formaat en techniek

De Mirai Concept meet 4,98 meter in de lengte en daarmee is het studiemodel net geen tien centimeter langer dan de huidige generatie Mirai. Met zijn breedte van 1,89 meter is hij ook nog 7 centimeter breder dan oer-Mirai, terwijl de wagenhoogte met 1,47 meter juist fors onder die van de eerste generatie duikt (1,54 meter). De wielbasis bedraagt 2,92 meter en is daarmee 5 centimeter groter dan voorheen. De op 20-inch lichtmetaal staande showauto biedt plek aan vijf inzittenden.

Wat er zich onderhuids exact afspeelt, houdt Toyota nog enigszins onder de pet. Wel weten we dat de Mirai Concept - en de uiteindelijke productieversie - op het modulaire TNGA-platform van Toyota staat. De actieradius van de concept-car ligt volgens Toyota zo'n dertig procent boven die van de huidige Mirai, waarvoor het merk een actieradius van 500 kilometer opgeeft. Reken dus op een range van zo'n 650 kilometer, een waarde die zomaar ook voor de productieversie zou kunnen gelden. Minstens zo interessant: de elektromotor drijft ditmaal niet de vooras, maar de achteras aan.

De nieuwe, tweede generatie van de Mirai komt volgend jaar op de Europese markt.