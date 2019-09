Dit is de Porsche Taycan!

In de volledig elektrische Porsche Taycan hebben we weer een nieuwkomer die er met het predicaat ‘langverwacht’ vandoor gaat. Aan al het wachten komt nu een einde: dit is ‘m!

Het eerste levensteken van de Taycan stamt al uit september 2015. Toen werd op de IAA in Frankfurt de Mission E gelanceerd, dit jaar is het de beurt aan de productieversie. Wie helemaal weg was van de Mission E zal niet teleurgesteld zijn in het eindresultaat, dat als twee druppels water op de voorbode lijkt. De vele teasers en spionagebeelden gaven al prijs dat ook de Taycan een bijzonder lage, ranke vierdeurs is. Met een beetje fantasie zou je er zelfs een kruising tussen een Panamera en een 911 in kunnen zien, al is dat ongetwijfeld tegen het zere been van liefhebbers van laatstgenoemde. Opvallende kenmerken zijn de wulpse wielkasten, de glooiende raamlijn en de koplampen, die ogenschijnlijk worden overschaduwd door de voorschermen.

Hoe bijzonder het uiterlijk ook is, het gaat natuurlijk om de techniek. De eerste volledig elektrische Porsche verschijnt in twee varianten, de Turbo en de Turbo S. Hiermee is het woord ‘Turbo’ voor Porsche definitief verworden tot een verwijzing naar de plaats in de line-up, want met de kunstmatige beademing van verbrandingsmotoren heeft de term hier uiteraard niets te maken.

Tweebak

Beide varianten hebben een elektromotor op de voor- én achteras en dus vierwielaandrijving. Het vermogen is altijd indrukwekkend: in de Taycan Turbo komen de motoren tot 680 pk, de Turbo S schopt het zelfs tot 761 pk. Bijzonder is dat de Taycan over een heuse tweetraps-transmissie beschikt, terwijl alle andere EV’s een traploze overbrenging hebben. Dankzij deze oplossing weet de auto volgens Porsche een snelle acceleratie te combineren met efficiency en ruime reserves op hogere snelheid. De topversie knalt in 2,8 tellen van 0 naar 100, terwijl de Turbo datzelfde klusje in 3,2 tellen klaart. Bizar snel, al verwijst de Taycan hiermee de Tesla Model S Performance (2,6 s) nog niet naar het tweede plan. De topsnelheid van de elektrische Porsche ligt bij beide uitvoeringen op 260 km/h.

Voor de stroomvoorziening is een accupakket van 93,4 kWh present. Hiermee moet de Taycan Turbo volgens de WLTP-testcyclus 450 km ver komen, terwijl de krachtiger Turbo S na 412 km de handdoek in de ring gooit. Indrukwekkender is de laadtijd. Dankzij een systeemvoltage van 800 in plaats van 400 Volt kan er volgens Porsche 100 km worden bijgeladen in niet meer dan 5 minuten. Snelladen gaat met maximaal 270 kW, zodat het bij de juiste lader mogelijk is om in 22,5 minuut van 5 naar 80 procent te gaan. Thuisladen gaat met een snelheid van 11 kW. Opmerkelijk is dat de laadklep afgaande op de foto's onzichtbaar wordt als er geladen moet worden. Hoe dat in de praktijk werkt, wordt ongetwijfeld snel duidelijk.

Voor een Porsche-waardige rij-ervaring beschikt de Taycan over luchtvering met het bekende Porsche Active Suspension Management, terwijl Porsche Dynamic Chassis Control de koets rechthoudt en Porsche Torque Vectoring Plus de aandrijfkrachten optimaal over de vier wielen verdeelt. Hoewel de Taycan over enorme remmen beschikt, wordt in de praktijk 90 procent van de remacties door de elektromotoren tot een goed einde gebracht.

'Hey Porsche'

Het interieur van de Taycan oogt zoals we eerder konden zien lekker klassiek. Dat komt vooral doordat er meer aandacht uitgaat naar het instrumentarium dan naar het centraal geplaatste scherm, dat met 10,9 inch toch echt geen kleintje is. Het digitale instrumentarium is een fraaie mix van klassieke vormen en moderne informatiebronnen, terwijl ook de passagier kan worden voorzien van een eigen scherm waarop allerlei zaken kunnen worden afgelezen én bediend. Een grote rol is weggelegd voor Voice Control, dat geactiveerd wordt met, je verwacht het niet ‘Hey Porsche’.

De vier inzittenden van de Taycan nemen plaats in een volledig leervrij interieur, een primeur voor Porsche. In plaats van koeienhuiden bekleedt het merk het binnenste met ‘innovatieve, gerecyclede materialen’. Het leven van achterpassagiers wordt iets verbeterd door heuse uitsparingen in het in de bodem geplaatste batterijpakket, zodat de voeten zoveel mogelijk ruimte hebben en een oncomfortabele zithouding als het goed is wordt voorkomen.

Sedan

Hoewel Porsche het nog niet bevestigt, tonen spionagebeelden aan dat de Taycan over een kleine sedan-achterklep beschikt. De ruit gaat dus niet mee omhoog. De klep biedt toegang tot een bagageruimte van 366 liter, aangevuld met een tweede exemplaar van 81 liter in de neus. Wie meer praktisch gebruiksgemak wil, kan wachten op de Taycan Cross Turismo. De productieversie van de Mission E Cross Turismo is een sportieve stationwagon-achtige op hoge poten. Die verschijnt eind volgend jaar.

Ruim voordat die Cross Turismo wordt onthuld, staat de reguliere Taycan bij de dealers. Al in januari 2020 moet het zover zijn. Zelfs de prijzen zijn al bekend: Porsche vraagt € 157.100 voor de Taycan Turbo en € 191.000 voor de Turbo S.