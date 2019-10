Dit is de nieuwe Volkswagen Golf

De Golf 8 is dankzij de ID.3 de eerste Golf die z’n segment moet delen met een even grote elektrische evenknie. Hoewel de ID.3 zeker niet verstoken is van Golf-elementen, zijn beide auto’s van top tot teen anders. Dat veel reacties onder dit bericht over het herkenbare uiterlijk van de Golf zullen gaan, lijdt geen twijfel. Ondanks z’n geheel nieuwe koets blijft de Golf namelijk gewoon een Golf, zoals Volkswagen dat tot nu toe bij iedere generatiewissel heeft gedaan.

De lage neus met z’n opvallende, aan de bovenzijde afgeplatte koplampen vormt de meest in het oog springende vernieuwing. Die koplampen zijn standaard voorzien van led-techniek, terwijl slimme en dynamische matrix-exemplaren optioneel beschikbaar zijn. De rest van de koets is verder strakgetrokken en behalve de nieuwste stand van zaken op het gebied van verlichting, voorzien van een betere stroomlijn. Wat buitenmaten betreft verandert er nagenoeg niets: in de lengte, breedte en hoogte blijft het verschil beperkt tot een verwaarloosbare hoeveelheid millimeters.

Revolutie

Ook wat interieurruimte betreft is de Golf daarmee niet noemenswaardig veranderd, maar toch is het interieur de plek waar de revolutie plaatsvindt. De strakke opzet blijft behouden, maar van de wat traditionele insteek van voorgaande Golfs is weinig over. Standaard krijgt de Golf een 10,25-inch metend digitaal instrumentarium en een centraal geplaatst 8,25-inch scherm mee. Wie een van de optionele 10-inch-systemen bestelt, wordt getrakteerd op wat Volkswagen ‘Innovision Cockpit’ noemt. Dat betekent dat de schermen net als bij Mercedes optisch worden samengesmolten, wat voor een high-tech-uitstraling moet zorgen.

Ook in de rest van het interieur speelt ‘touch’ de hoofdrol. Vrijwel alle knoppen zijn vervangen door aanraakgevoelige digitale exemplaren. De interieurtemperatuur en de stand van het optionele schuifdak laten zich wijzigen door op de daarvoor aangegeven plek over een slider te ‘aaien’, waarmee wederom wat fysieke knoppen zijn geëlimineerd. De tijden van volledig kale basismodellen liggen ook bij de Golf al weer even achter ons, maar worden door het nieuwe model nog verder in de vergetelheid gedrukt. Behalve de al genoemde ledlampen krijgt de auto bijvoorbeeld ook altijd een multifunctioneel stuurwiel, automatische airco en een startknop mee. De eenvoudigste Golf heet simpelweg Golf, daarna komen achtereenvolgens de Life en de Style. Namen als Comfortline en Highline zijn dus definitief verleden tijd. Naast topversie Style komt een vergelijkbare sportieve variant te staan, de R-Line. In Nederland was dat altijd al een uitvoering, maar elders werd R-Line tot nu toe aangeboden als een los optiepakket. De auto's bij dit artikel zijn overigens allebei uitgevoerd als Style.

Car2X

Wie van gimmicks houdt, komt in de nieuwe Golf sowieso goed aan z’n trekken, want Volkswagen stopt de auto vol met slimmigheidjes. Zo zijn een rijstrookassistent en een systeem dat ingrijpt als een aanrijding dreigt standaard aanwezig, net als Car2X. Dat is een systeem dat online in de gaten houdt of er mogelijke gevaren of obstructies op het pad liggen, waarna de auto de ellende waar mogelijk kan voorkomen. Daarvoor communiceert Car2X niet alleen met de auto’s in de directe omgeving, maar ook met eventuele slimme infrastructuur. De Golf is de eerste Volkswagen die dit systeem standaard krijgt, maar zal vast niet de laatste zijn. Adaptieve Cruise Control is niet standaard, maar werkt indien aanwezig ook samen met Car2X om snelheidswisselingen, bochten en rotondes tijdig te zien aankomen. Grappig weetje: de basisversie heeft niet de cruise control, maar wél de bedieningsknoppen daarvan. Wie later spijt krijgt, kan de opties middels de aan boord aanwezige 'app store' alsnog bestellen.

Motoren: driemaal twee

Wat motoren betreft, kan er bij de Golf 8 worden gekozen uit vier benzine-opties en twee diesels. In feite gaat het daarbij om drie verschillende motoren die er allemaal in twee vermogensvarianten zijn. Hoewel geen van de motoren geheel nieuw is, valt er wel wat nieuws te ontdekken op dit gebied. De basis wordt gevormd door de driecilinder 1.0 TSI met 90 of 110 pk, daarna volgt de 1.5 TSI, een viercilinder, met 130 en 150 pk. Dieselen gaat altijd met een 2.0 TDI, die er vooralsnog met 115 of 150 pk is.

Bijzonder is dat vrijwel alle benzinemotoren kunnen worden uitgerust met 48V Mild Hybrid-techniek. Behalve de absolute instapper (die met 90 pk dus) krijgen alle TSI's dat kleine elektro-hulpje standaard als er een DSG-automaat wordt besteld. De motoren worden dan omgedoopt tot 'eTSI' en moeten uiteraard net iets zuiniger zijn dan hun handgeschakelde broertjes zonder die functie. De DSG komt bovendien met nog een noviteit, want de mechanische bedieningshendel is verdwenen. In plaats daarvan is er een kleine 'schakelaar' zoals ook Porsche die gebruikt. In autoland is dit verre van nieuw, maar voor Volkswagen wel. Het biedt ook een praktisch voordeel, want op deze manier kan ook een computer de auto in D of R zetten. Dat is op dit moment nog niet nodig, maar kan dat in de toekomst wel worden.

eHybrid én GTE

Naast de drie Mild Hybrids biedt Volkswagen niet een, maar liefst twee plug-in hybrides aan. De instapper heet eHybrid en beschikt net als de ‘oude’ GTE over een op de 1.4 TSI gebaseerde hybride-aandrijflijn die in totaal 204 pk levert. De GTI-achtige opsmuk gaat bij de Golf 8 aan de neus van deze variant voorbij, want die sportieve aankleding is voorbehouden aan de nieuwe GTE. Die heeft dezelfde aandrijflijn, maar is met 245 pk een stuk krachtiger dan de reguliere eHybrid. Beide varianten beschikken over een zestraps DSG-transmissie en een accu die met 13 kWh flink groter is dan het 8,7 kWh metende exemplaar dat we tot nu toe in de Golf GTE aantreffen. Een volledig elektrische E-Golf ontbreekt overigens, want die rol is (uiteraard) weggelegd voor de ID.3.

In de toekomst zal de line-up van de Golf in ieder geval nog worden uitgebreid met een R, een auto die 'meer dan' 300 pk zal leveren. Ook de GTI, GTI TCR en GTD keren op termijn terug. De nu gepresenteerde varianten van de nieuwe Volkswagen Golf zijn vanaf december te bestellen, waarna de auto in maart in de Nederlandse showrooms en op de weg verschijnt. Prijzen volgen later dit jaar.