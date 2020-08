Dít is de nieuwe Subaru Levorg

Subaru heeft in thuisland Japan het doek getrokken van de gloednieuwe tweede generatie van de Levorg. De auto is geheel nieuw en houdt het qua motorisering voorlopig nóg overzichtelijker.

Met de onthulling van de nieuwe Subaru Levorg weet Subaru niet echt een schok in de autowereld te veroorzaken, want het uiterlijk van de nieuwkomer had geen verrassingen meer in petto. Alweer een krap jaar geleden liet Subaru een zeer productierijp prototype zien en begin dit jaar werd diezelfde auto ook al in een STI Sport-jasje gehesen. Onlangs werd de werkelijke productieversie zelfs en profil getoond. Vandaag klinkt echter het officiële startschot voor de nieuwe Levorg en die oogt dus erg bekend.

De Levorg blijft in grote lijnen trouw aan het lijnenspel van de afzwaaiende eerste generatie, al is het allemaal net weer even wat eigentijdser en scherper van vorm. Vooral aan de voorkant is de Levorg wat minder braafjes dan voorheen, met de wat scherpere koplampen, spits naar voren stekende grille en de wat hoger geplaatste luchthapper in de motorkap. In STI Sport-trim (de donkergrijze op de foto's) ziet het er helemaal lekker sportief uit.

Ook het interieur van de Levorg is geheel nieuw. Opvallend is het forse infotaimentscherm met daarnaast luchtroosters die Zweedse associaties oproepen. Het oogt in ieder geval een stuk opgeruimder en vooral aanzienlijk moderner. Voortaan laat het gros van de functies zich via het touchscreen bedienen.

Techniek

De nieuwe Levorg staat, in tegenstelling tot de vorige, op het modulaire Subaru Global Platform. Onder meer de huidige Impreza staat al op die basis. Het moet de Levorg vooral stijver en lichter maken, al is het voorlopig nog even gissen hoeveel de nu 4,75 centimeter lange stationwagen weegt. Eén ding is al wel zeker; de 1.6 (hier in Nederland geleverd) en 2.0 viercilinder boxermotoren met turbo uit de afzwaaiende Levorg vinden we niet meer terug. Voortaan doet een geblazen 1.8 boxermotor met vier pitten dienst. Die levert 174 pk vermogen en 300 Nm koppel. Precieze prestatiecijfers blijven nog even onder de pet. Laat je bij de sportiever ogende STI Sport trouwens niet in verwarring brengen: die heeft gewoon dezelfde krachtbron. Het wachten is natuurlijk op een WRX STI-versie, al is nog niet zeker of die komt.

Het gaat hier voorlopig nog enkel om de Japanse Levorg, de Europese versie laat nog op zich wachten. Het is nog wel even de vraag hoe relevant die voor ons wordt, want in Nederland weet de huidige Levorg helaas maar weinig kopers te vinden. Sinds het Nederlandse introductiejaar 2015 gingen er 115 de showroom uit. Vorig jaar bleef de teller op 1 exemplaar steken. De hoge BPM is hiervan uiteraard een belangrijke oorzaak.

Meer informatie over deze Japanse Levorg volgt waarschijnlijk al over twee dagen, de introductie in het thuisland staat gepland voor half oktober.